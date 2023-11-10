Hizbullah’tan İsrail’e saldırı

Lübnan’daki Hizbullah, İsrail'e ait bazı askeri hedefleri güdümlü füze ile vurduğunu açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İsrail’in kuzey sınırında yer alan Ramim, Birket Rişe ve Duhayra kırsalındaki askeri noktaların güdümlü füze ve uygun silahlarla vurulduğu” belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Lübnan topraklarından yine İsrail’in El-Manara ve Margaliot yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU: 3 İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'dan gönderilen 3 İHA nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi.

Söz konusu İHA'lardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, ikisinin ise kuzeyde bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

‘YENİ CEPHE’ ENDİŞESİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgede Tel Aviv’e karşı yeni bir cephe açılmasından endişe ediliyor. Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de düzenlediği saldırılardan bugüne Hizbullah ile Tel Aviv arasında da çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldiği belirtilmişti. (AA)