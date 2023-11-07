Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Ciddi sonuçları olur

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, ABD basınına İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

“AMACIMIZ…”

İsrail’i saldırgan olarak niteleyen Kasım, Hizbullah’ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı.

Kasım, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun “ciddi sonuçları” olacağını söyledi.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR

Irak'taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” adlı oluşumun ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, “Direniş Ekseni’ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD’ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail’in durması gerektiği gibi” ifadelerini kullandı.

“Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız.” diyen Kasım, şöyle devam etti:

“Bizim Filistin ve bölgede halkımızı ve sevdiklerimizi desteklemeye hakkımız yokken nasıl olur da ABD ve dünyanın geri kalanı, sivilleri ve çocukları öldüren, evleri yıkan İsrail'in yanında durma hakkına sahip?”

“TAM ÇATIŞMAYA YOL AÇACAK”

Kasım, İsrail ve ABD’nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.

İSRAİL: NİYETİMİZ YOK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün yaptığı açıklamada Hizbullah ile savaşma niyetimiz yok” demişti. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar