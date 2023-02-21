Hollanda Ukrayna savaşı sebebiyle Putin’i yargılıyor

Hollanda'da uluslararası hukukçular tarafından kurulan "İnsanların Mahkemesi", Ukrayna'ya savaş açarak "saldırı suçu" işlediği iddiasıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsili olarak yargılamaya başladı.

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İdari başkent Lahey’de, “İnsanların Mahkemesi” olarak adlandırılan “Dünya vatandaşlarının mahkemesi” isimli temsili mahkeme Putin’i yargılıyor.

Temsili mahkemenin savcılık görevini yürüten Kanadalı hukukçu Drew White, bugün yapılan ilk temsili duruşmada “Bu suç utanç tarihinin bir parçası. Bu suç cezalandırılmayı hak ediyor.” dedi.

White, “İnsanların Mahkemesi”nin herhangi bir gücü olmamasına rağmen, Ukrayna’ya savaş açarak “saldırı suçu” işlediği gerekçesiyle Putin’i yargılayacağını” dile getirdi.

Mahkemenin kararının herhangi bir bağlayıcılığı olmasa da saldırı suçunu işlendiğine dair delillerin temsili yargılamada ele alınacağı belirtildi.

UKRAYNA ÖZEL MAHKEME İSTİYOR

Ukrayna, savaşın başından itibaren uluslararası suçlar işlediği gerekçesiyle Rus sorumluların yargılanacağı özel bir mahkeme kurulmasını talep ediyor.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 19 Ocak’ta aldığı kararda, Rusya’nın siyasi ve askeri liderlerinin Ukrayna’daki savaşta suç işlediği, bu suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği ve bu nedenle özel bir mahkeme kurulması konusunda AB’ye çağrıda bulunulmuştu.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, AP Başkanı Roberta Metsola ile geçen hafta Brüksel’de bir araya geldi toplantının ardından basın mensuplarına “Özel bir mahkeme oluşturmalıyız. Uluslararası toplum, bunu zaten daha önce Yugoslavya, Kamboçya örneklerinde yaptı. Bu nedenle Rusya örneğinde bunu yapmak artık çok daha gerekli.” diye konuşmuştu.

Öte yandan, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaşın başlamasından kısa süre sonra Ukrayna’da işlenen suçlar için soruşturma başlatmıştı ancak UCM’nin, Ukrayna özelinde “saldırı suçu” için yargı yetkisi bulunmuyor.

Ukrayna, bir süredir savaşı başlatmaktan sorumlu tuttuğu Rus askerleri ve siyasi liderlerinin yargılanması için “saldırı suçu”ndan yargılanabilmeleri için özel mahkeme kurulmasını istiyor. (AA)