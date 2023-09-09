Hollanda’da 2 bin kişi gözaltına alındı

Hollanda’da düzenlenen iklim protestosunda polis eylemcilere tazyikli su ile müdahale etti ve 2 bine yakın kişiyi gözaltına aldı.

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Hollanda’nın başkenti Lahey’de, Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı çevreci grup, iklim eylemi organize etti.

Göstericiler, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Eylemin yapıldığı yerin “gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği” uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyen yaklaşık 2 bin kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün Lahey’de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmında kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi. (AA)

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