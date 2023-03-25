Hollanda’da çevreciler havalimanında gösteri yaptı

Hollanda'da çevreci gruplar, hava, gürültü ve çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Eindhoven Havalimanı'nda özel jetlerin park edildiği alana girerek gösteri düzenledi.

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Çevreci grup “Extinction Rebellion”ın düzenlediği protestoya katılan göstericiler, Eindhoven Havalimanı çevresindeki çitlerden atlayarak özel jetlerin park edildiği alana girdi.

Hollanda Kraliyet Polisi’nin göstericilerin ilerlemesini engellemesi üzerine aktivistler bulundukları alanda oturma eylemine geçti.

Eindhoven Havalimanı’ndaki uçuş sayılarının azaltılmasını isteyen çevreciler, iklim hedeflerine uyulması çağrısında bulundu.

“İKLİM ADALETİ”

Göstericiler, “Uçuşları azalt”, “Sınırımız gökyüzü değil yeryüzü”, “İklim adaleti” ve “Sık uçanları vergilendirin” yazılı pankartlar taşıdı.

Etrafı polislerle çevrilen yaklaşık 200 kişilik grubun havalimanını terk etmemeleri üzerine polis göstericileri gözaltına alarak eylemi sonlandırdı.

Kraliyet Polisi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada gözaltına alınan aktivist sayısının 104 olduğu belirtildi.

HAVALİMANININ YANITINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Eindhoven Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Roel Hellemons’ın yaptığı yazılı açıklamada, daha sürdürülebilir olmak adına mümkün olan en üst düzeyde çaba gösterildiğini vurgulandı.

“Durumun aciliyetinin farkındayız ve havacılık sektörünün de diğer sektörler gibi hızlıca daha sürdürülebilir olması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz.” ifadesine yer verilen açıklamada, hava yolu firmalarının daha yeni ve modern uçaklar kullanmalarının teşvik edildiği belirtildi.

Açıklamada, 80 noktaya uçuş yapılan Eindhoven Havalimanı’ndan yapılan günlük uçuş sayısının arttırılmayacağı kaydedildi. (AA)

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