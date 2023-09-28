Hollanda’da silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var
Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir üniversitesi hastanesi ve yakınındaki bir evde iki ayrı silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölülerin olduğu belirtilirken kurban sayısı açıklanmadı.
Hollanda polisi, Rotterdam'da iki farklı bölgede silahlı saldırının yaşandığını bildirdi.
Saldırılardan birisi Erasmus Tıp Merkezi’nde, diğeri de yakındaki bir dairede meydana geldi.
Polis, 32 yaşında bir şüphelinin yakalandığını açıklarken ölülerin olduğunu duyurdu. Ancak saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığı bilgisi net olarak paylaşılmadı.
Saldırılarla ilgili başka bir şüphelinin aranmadığı ifade edildi.
Erasmus Tıp Merkezi sosyal medya üzerinden hastaneye gelmemelerine dair çağrıda bulundu.