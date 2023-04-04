Abone Ol

Hollanda’da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Hollanda'da bir yolcu treni raydan çıktı... Yetkililer olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:01 - 04 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hollanda’da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Hollanda güne korkunç bir tren  kazasıyla uyandı… Dün gece saatlerinde Lahey yakınlarında seyreden tren rayda tutulan inşaat malzemelerine çarparak raydan çıktı.

Voorschoten köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Trende 50 kişinin olduğu belirtilirken yaralananların birçoğunun durumunun ağır olduğu kayıtlara geçti.

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan yetkililer 19 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Diğer yaralıların ise olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yerel medya kuruluşları trenin Leiden kentinden Lahey’e gitmek üzere olduğunu belirtilirken, raydan çıkarak devrilen vagonda alevlerin yükseldiği de duyuruldu. Kaza sebebiyle Leiden ile Lahey arasındaki seferler durduruldu.

Yunanistan'da tren kazasına karşı büyük grevİlginizi ÇekebilirYunanistan'da tren kazasına karşı büyük grevABD'de etanol yüklü tren devrildi, yüzlerce kişi tahliye edildiİlginizi ÇekebilirABD'de etanol yüklü tren devrildi, yüzlerce kişi tahliye edildiTren kazasına öfkenin büyüdüğü Yunanistan'da büyük grevİlginizi ÇekebilirTren kazasına öfkenin büyüdüğü Yunanistan'da büyük grev

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Hollanda
X Reklam