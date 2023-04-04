Hollanda’da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da bir yolcu treni raydan çıktı... Yetkililer olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Hollanda güne korkunç bir tren kazasıyla uyandı… Dün gece saatlerinde Lahey yakınlarında seyreden tren rayda tutulan inşaat malzemelerine çarparak raydan çıktı.
Voorschoten köyü yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Trende 50 kişinin olduğu belirtilirken yaralananların birçoğunun durumunun ağır olduğu kayıtlara geçti.
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan yetkililer 19 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Diğer yaralıların ise olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yerel medya kuruluşları trenin Leiden kentinden Lahey’e gitmek üzere olduğunu belirtilirken, raydan çıkarak devrilen vagonda alevlerin yükseldiği de duyuruldu. Kaza sebebiyle Leiden ile Lahey arasındaki seferler durduruldu.