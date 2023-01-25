Hollanda’daki soykırım anketine Yahudilerden sert tepki

Hollanda’da yapılan bir ankete göre 40 yaş altındaki yetişkinlerin yüzde 23'ü, Yahudi Soykırımı'nın bir efsane olduğunu veya abartıldığını düşünüyor.

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Associated Pressin haberine göre Almanya’ya Karşı Yahudilerin Maddi İddiaları Konferansı, Hollanda'da Holokost (Yahudi Soykırımı) üzerine bir anket gerçekleştirdi.

Ankete katılanların yüzde 12'si Holokost'un bir efsane olduğuna veya öldürülen Yahudilerin sayısının fazlasıyla abartıldığına inanıyor. Ankete katılan 40 yaşın altındakilerin yüzde 23'ü, Yahudi Soykırımı’nın bir efsane olduğunu veya abartıldığını düşünüyor. Anket, katılımcıların yüzde 54'ünün ise 6 milyon Yahudi’nin öldürüldüğünü bilmediğini gösterdi.

İddialar Konferansı Başkanı Gideon Taylor, yaptığı açıklamada, Yahudi Soykırım bilgisi ve farkındalığının düşüş gösterdiğini belirterek, “Aynı derecede rahatsız edici olan şey ise Holokost'un inkarı ve çarpıtılmasına yönelik eğilim.” ifadelerini kullandı.

Annesi Auschwitz toplama kampında öldürülen Hollandalı Max Arpels Lezer ise Hollandalılar için “Kendi ulusal tarihlerini bilmeliler. Holokost sırasında bir sürü Yahudi öldürüldü ve bu utanç verici.” şeklinde konuştu.

Hollanda Antisemitizmle Mücadele Ulusal Koordinatörü Eddo Verdoner, 40 yaş altı yetişkinlerin yüzde 23’ünün Holokost’un bir efsane olduğuna veya abartıldığına inandığını görmenin “şok edici” olduğunu söyledi. Verdoner, okullarda konuyla ilgili daha iyi bir eğitim verilmesi gerektiğini savundu.

HOLLANDA’DA ANTİSEMİTİZM VE İSLAM KARŞITLIĞI

Hollandalı bir Yahudi gözlemci grubu, ülkede kaydedilen antisemitik olayların sayısının 2021 yılında 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını önceki yıla göre yüzde 35 arttığını açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Holokost Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, savaş dönemindeki hükümetin Yahudi halkını korumadaki başarısızlığından dolayı özür dileyerek bunu yapan ilk resmi yetkili olmuştu.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) hazırladığı raporda, ülkede aşırı sağcıların özellikle Müslümanlara karşı şiddet içeren ırkçı fikirlerinin ve ifadelerinin 2014-2015’ten itibaren önceki yıllara göre giderek arttığı belirtilmişti.

Raporda, aşırı sağcı grupların daha önce Neo-Nazi, faşist ve antisemitizmin yanında özellikle İslam karşıtı fikirlerin daha yaygın olduğu ifade edilmişti. Raporda, ülkede oluşan ortamla ilgili kaygı duyulduğunun altı çizilmişti.

Hollanda'da camilere ve Müslümanların ev adreslerine “İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığına” dair ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderilmesi ve Müslümanların takibe alınması gibi vakalar geçen yıl sıkça görülmüştü.

Tehdit mektuplarına açılan davalara mahkemenin kovuşturma kararı vermeyip bu eylemleri suç olarak nitelememesi de tartışma yaratmıştı.

Ülkede yapılan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 76’sı dini inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtiyor.

Hollanda’da son olarak Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı. (AA)

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