Hollandalı sağlıkçılar depremin yaralarını sarmak için Türkiye’de

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'a Hollanda'dan gelen gönüllü sağlık ekibi, depremzedeleri muayene ediyor.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri Adıyaman oldu. Depremin ardından, Hollanda’dan 24 doktor ve hemşireden oluşan ekip, depremzedelere yardımcı olmak için Türkiye’ye geldi.

AFAD koordinesinde Adıyaman’a gelen ekip, burada Adıyaman Üniversitesi kampüsünde UMKE tarafından oluşturulan sahra hastanesinde vatandaşları muayeneye ediyor.

Afgan asıllı Hollandalı doktor Shakib Sana, Türkiye’ye sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için geldiğini söyledi. Eşinin Türk olduğunu söyleyen Sana, “Yardımcı olmak istedik. Birkaç gün içinde gönüllü olarak uçak ayarlandı. Hollanda’dan Adıyaman’a geldik. Gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Biz burada insanlık görevimizi yapıyoruz. Bu insanların birliğini gösteriyor. Türkiye’deki insanlara ve kurumlara katkımız olması için geldik. Omuz omuza çalışalım. Acı çok büyük” diye konuştu.

Sana’nın eşi doktor Sevilay Temel ise Hollanda’da uzman doktor olarak çalıştığını belirtti. Hollanda’dan 7’si doktor 24 sağlık çalışanı olarak geldiklerini belirten Temel, “112, UMKE ve AFAD ile birlikte buraya bir çadır hastane ve eczane kurduk. UMKE doktorlarıyla güzel bir şekilde entegre edilmiş bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Doktor Jaco Suijker ise depremin televizyonda gördüğünü, haberlerden çok etkilendiğini anlattı. İnsanlara yardımcı olmak için geldiğini söyleyen Suijker, “Gönüllülerin birleşip birlikte bu kadar güzel işler yapması beni çok mutlu etti. Buna bir katkıda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Hollanda’dan gelen ekipte yer alan hemşire Melek Özel, daha önce deprem bölgesinde görev yapmadığını belirtti. UMKE çalışanı İdris Tunç ise “Acıları dindirmek için çalışıyoruz. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte işleri yürütmekteyiz. Sahada bize destek veren gönüllü yurt dışından gelen doktor ve hemşire arkadaşlarımız mevcut” diye konuştu. (AA)

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