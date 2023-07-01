Hollandalı siyasetçi yine Erdoğan’a seslendi: Ne zaman göndereceksiniz?

Son dönemde Twitter'dan sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmenini eleştiren Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye’yle ilgili mesajlarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, kişisel Twitter hesabında Türkiye'yle ilgili mesajlar serisini sürdürüyor.

Sık sık yaptığı ırkçı ve ayrımcı açıklamalarla tanınan Wilders, Türkiye'deki seçimlerin ardından, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirmişti.

“Hollanda'da İslamofaşist Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” diyen Wilders, “Haftalardır, Erdoğan'ın boğucu İslamcı rejiminden büyük ölçüde acı çeken ve gerçekten daha fazla kişisel özgürlük için can atan Türkiye'den laik Türklerden pek çok mesaj alıyorum. Kalbim onlar için kanıyor. Onlarla onların Türkiye'sinde buluşmak, destek olmak ve onlara hitap etmek isterdim ama ne yazık ki onlar ve benim için tehlike çok büyük” mesajını da paylaşmıştı.

Zaman zaman kendi açıklamalarıyla ilgili Türkçe haberleri de paylaşan aşırı sağcı siyasetçi, Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın fotoğrafıyla beraber “İslami yönetim böyle görünüyor. Erdoğan, (Arap) İslamcıların ve Türkiye dışındaki seçmenlerin desteğiyle seçimleri kazandı. Özgürlük karşıtlığı ve diktatörlük yeniden iş başında. Birçok Türk kendini ihanete uğramış ve güvensiz hissediyor. Onların özgürlük ve laiklik arayışlarını desteklemeliyiz!” notunu yayınlamıştı.

Wilders son olarak dün de Erdoğan'a seslendi. Mesajını hem İngilizce hem Türkçe olarak yayınlayan Wilders, Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyip şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı @RTErdogan.. Ne zaman milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı göçmeni toplayıp kendi ülkelerine göndereceksiniz, böylece Türk kadınları çok daha güvenli ve daha az taciz edilecek, ekonominiz daha az yağmalanacak ve ulusunuz daha fazla Türk ve daha az Arap olacak?”

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