Hong Konglu bakandan sigara tavsiyesi: Dik dik bakın

Hong Kong Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, "yasak alanlarda sigara içenlere dik dik bakın" tavsiyesinde bulunarak tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, vatandaşlara yasak alanlarda sigara içenlere “dik dik bakmalarını” tavsiye ederek, sigara karşıtı kültür inşa etme çağrısında bulundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Bakan Lo, Hong Kong Yasama Konseyinin sağlık hizmetleri panelinde sigarayla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Lo, güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin de yasak alanlarda sigara içenlerin tespitinde kullanılacağını belirtti.

Sigara kullanımının önlenmesi için yasalar geliştireceklerine dair söz veren Lo, “Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda içenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri gelmeden önce biz sigara içenlere dik dik bakabiliriz” dedi. Lo, sigara karşıtlığının, otobüs beklerken sıraya girmek gibi yazılı olmayan ancak kültüre yerleşen bir kurala dönüşebileceğini söyledi.

Hong Kong’da mevcut yasalar kapsamında yasak alanlarda sigara içenler yaklaşık 192 dolar ceza ödüyor. (AA)

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