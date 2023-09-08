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Hong Kong’u şiddetli yağışlar vurdu: 1 ölü, 20 yaralı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:05 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Hong Kong, yaşanan şiddetli yağışlarla gündemde.

Bölge, Hong Kong Gözlemevi’nde kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana bir saatte düşen en yüksek yağış miktarıyla dikkat çekiyor.

Hong Kong’da şiddetli yağmurların ardından sular altında kalan bir alışveriş kompleksi…

Sağanak, sel ve toprak kaymalarına neden olurken yollar kapandı, alışveriş merkezleri ve tren istasyonlarını da su bastı.

Hong Kong’da şiddetli yağışların ardından insanlar sular altında kalan bölgede kendilerini korumak için korkulukları tutuyor.

Shun Tak Merkezi yakınlarında denizdeki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilirken, itfaiye yetkilileri de 20 yaralıya yardım edildiğini duyurdu.

Çin’in Hong Kong kentinde şiddetli yağmurların ardından sular altında kalan araçlar böyle görüntülendi.

Yetkililer 110 kişinin de tahliyesinin sağlandığını bildirdi.

İnsanlar sular altında kalan bölgeden ayrılıyor.

Hong Kong’da sel ve şiddetli yağışlar sonrasında çöken yol…

(AA-Fotoğraflar: Reuters)

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