Hong Kong’u şiddetli yağışlar vurdu: 1 ölü, 20 yaralı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
Hong Kong, yaşanan şiddetli yağışlarla gündemde.
Bölge, Hong Kong Gözlemevi’nde kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana bir saatte düşen en yüksek yağış miktarıyla dikkat çekiyor.
Sağanak, sel ve toprak kaymalarına neden olurken yollar kapandı, alışveriş merkezleri ve tren istasyonlarını da su bastı.
Shun Tak Merkezi yakınlarında denizdeki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilirken, itfaiye yetkilileri de 20 yaralıya yardım edildiğini duyurdu.
Yetkililer 110 kişinin de tahliyesinin sağlandığını bildirdi.
(AA-Fotoğraflar: Reuters)