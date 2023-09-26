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İçme suyunda bakteri alarmı: Kan zehirlenmesine neden oluyor

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Mistelbach ve Gaenserndorf belediyelerinin içme suyunda "enterokok" isimli bakteriye rastlandığı bildirildi.

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İçme suyunda bakteri alarmı: Kan zehirlenmesine neden oluyor

Her iki belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme sularına yönelik rutin ölçümler sırasında, suda enterokok isimli bakterinin değerlerinin çok yüksek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu tespit üzerine belediyeler, suların tüketilmeden önce 3 dakika kadar kaynatılması uyarısında bulundu.

KAN ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Bakterinin nasıl suya bulaştığı araştırılırken, bir yandan da suyun temizlenmesi için klorlama çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Uzmanlar, söz konusu bakterinin kan zehirlenmesi ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti. (AA)

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