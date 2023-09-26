İddialar korkunç… 80 yaşındaki kadınlara tecavüz edildi, 4 aylık bebekler kayıp

Rusya'nın Ukrayna işgali 19. ayına girerken Birleşmiş Milletler Ukrayna Soruşturma Komisyonu, birbirinden korkunç iddiaların yer aldığı raporu yayınladı. Rapor ile Rus askerlerinin kadınlara tecavüz ederken ailelerinin de dinlemeye zorlandığı, 4 aylık bebeklerin kaybolduğu ortaya çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 19. ayına girerken, işgal edilen bölgelerde kadınlara yönelik cinsel şiddetin devam ettiğine dair kanıtlar bulunduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Ukrayna Soruşturma Komisyonu, Ukrayna’ya yapılan delil toplama gezilerinden sonra savaş suçlarını doğrulayan raporu yayınladı. BM’nin son raporunda şu ifadelere yer verildi: “Komisyon, Kherson bölgesinde Rus askerlerinin yaşları 19 ile 83 arasında değişen kadınlara tecavüz ettiğini ve cinsel şiddet uyguladığını, çoğunlukla da tehdit veya diğer ihlallerle birlikte bu suçları işlediğini tespit etti. Aile üyeleri sıklıkla bitişik odada tutuluyor ve bu sayede meydana gelen ihlalleri duymaya zorlanıyorlar.”

Daha önce basına kocası Rus askerleri tarafından öldürüldükten sonra tecavüz edilen kadının haberleri yansımıştı. Insider’da yer alan haberin detaylarında; saldırıdan hemen önce 4 yaşındaki çocuğun annesi tarafından yan odaya götürüldüğü ancak çocuğun çığlıklar atması üzerine saldırganların çocuğun kafasına silah dayayarak annesinin beynini dağıtmakla tehdit ettiği yer alıyor.

TOPLU TECAVÜZE DAİR RAPORLAR VAR

Ukrayna Parlamentosu’ndan Lesia Vasylenko da geçen yılın başında, “Kadınların toplu tecavüze uğradıklarına dair raporlarımız var. Bu kadınlar genellikle dışarı çıkamayanlar oluyor. Yaşlı vatandaşlardan bahsediyoruz” diyerek yaşanan vahşeti dile getirmişti.

Vasylenko’nun ifadelerinden sonra ise Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen ve komutanların da teşvik ettiği cinsel şiddet raporları artış gösterince olaylarla ilgili uluslararası soruşturmalar başlatıldı. Kherson ve Bucha da dahil olmak üzere işgal altındaki bölgelerdeki sivilleri hedef alan vahşete karşı İngiltere ve Polonya’da büyük protestolar düzenlendi.

Cinsel şiddet mağdurları daha çok kadınlar olsa da kurbanlar seçilirken cinsiyete bakılmıyor.

BM’nin çatışmalarda cinsel şiddete ilişkin özel temsilcisi Pramila Patten, “Kadınlar günlerce alıkonulduğunda ve tecavüze uğradığında, küçük oğlan çocuklarına ve erkeklere tecavüz edildiğinde, bir dizi kadın sünneti gördüğünüzde, kadınların Viagra donanımlı Rus askerleri hakkında ifade verdiğini duyduğunuzda bunun açıkça askeri bir strateji olduğunu görüyorsunuz” dedi.

BİR SAVAŞ SİLAHI OLARAK TECAVÜZ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü, cinsel kölelik, zorla fuhuş ve kısırlaştırma da dahil olmak üzere tecavüz ve cinsel şiddeti bir tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak sınıflandırıyor.

BM’nin savaş sırasında cinsel şiddete ilişkin 2014 tarihli bir raporunda ise şöyle yazıyor: “Savaş sırasında işlenen tecavüz genellikle halkı terörize etme, aileleri parçalama, toplulukları yok etme ve bazı durumlarda gelecek neslin etnik yapısını değiştirme amacı taşıyor.”

Uluslararası Suç Mahkemesi, Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin bir soruşturma başlattı, ancak yasal işlem başlatılması uzun yıllar mümkün görünmüyor.

ÇOCUKLAR KAYIP

Birleşmiş Milletler Ukrayna Soruşturma Komisyonu’nun yayınladığı raporda bir diğer dikkat çeken konu ise çocuklar oldu.

İddialara göre henüz 4 aylık olan Ukraynalı çocuklar zorla Rusya’ya götürülüyor. Ve bu çocukların başlarına ne geldiğine dair yetkililerin herhangi bir bilgisi yok.

Komisyon, şu ana kadar götürülen çocukların kesin sayısı ve şu anda nerede oldukları gibi bilgilerin eksikliğini tespit etti.

Kremlin’den yetkililer çocukları kurtardıklarını iddia ederken, uluslararası gözlemciler Ukraynalı çocukların (dört aylıktan küçük bebekler de dahil olmak üzere) zorla uzaklaştırılmasını savaş suçu olarak niteledi.

RUS MİLLİ MARŞI DİNLETİLİYOR, UKRAYNACA KONUŞMALARI YASAKLANIYOR

Yale Halk Sağlığı Okulu’ndan yapılan bir tahmine göre; savaşın başlamasından bu yana yerinden edilen veya sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların sayısı yüzbinlerce. Bu çocuklardan en az 6 bini bir dizi Rus kampında tutulurken bir yandan tedavi ediliyorlar, bir yandan da kişisel ve siyasi görüşleri daha Rusya yanlısı hale getirilmek için yeniden eğitim alıyorlar.

Yale’in raporuna göre, Rus güçleri Ukrayna’daki yetimhaneler gibi savunmasız noktaları hedef aldığı için götürülen çocukların sayısının yüksek olabileceği düşünülüyor. Raporda ayrıca, Rusya’nın evlerinden zorla uzaklaştırılan Ukraynalı çocuklara yeniden eğitim, askeri eğitim ve Rusya yanlısı akademik eğitim sağlamaya adanmış bilinen en az 43 tesisi işlettiğini belirtti.

Bu kamplardan kurtarılan çocuklar Ukraynaca konuşmalarının yasaklandığını, Rus milli marşını dinlemeye zorlandıklarını, ebeveynlerinin onları terk ettiğinin söylendiğini anlatıyor.

“SOYKIRIM” DENİLDİ, PUTIN İÇİN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI

Daha önce de Rus güçleri tarafından kendi istekleri dışında götürülen bazı çocukların, Rusya’da evlat edinilmek üzere yerleştirildiği haberleri dünya basınında yer almıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çocukların hukuka aykırı olarak sınır dışı edilmesi ve Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu’na hukuka aykırı olarak çocukların nakledilmesi suçundan” tutuklama emri çıkardı.

Politico’nun haberine göre, mahkemeyi tanımayan Rusya, bu hamleyi anlamsız buldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Tüzüğü, bir ulusun veya etnik grubun çocuklarının bir başkasına zorla nakledilmesini soykırım olarak sınıflandırıyor.

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