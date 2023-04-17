Abone Ol

İğrenç olay: Kızını YouTuber yapmış, cinsel tacizleri yıllar sonra ortaya çıktı

Video paylaşım platformu YouTube'da fenomen olan 15 yaşındaki Piper Rockelle'in arkadaşları Rockelle'in annesine dava açtı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:35 - 17 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İğrenç olay: Kızını YouTuber yapmış, cinsel tacizleri yıllar sonra ortaya çıktı

Son dönemde iyice yaygınlaşan çocuk sosyal medya fenomenleri yoğun bir şekilde tartışılırken, ABD’de açılan bir dava çocuk yaşta milyonlarca insanın önüne adeta atılan çocuk fenomenlerin neler yaşadığını gözler önüne serdi.

YouTube’da yaptığı videolarla çok ünlü olan 15 yaşındaki Piper Rockelle’in 11 arkadaşı, Rockelle’in annesi Tiffany Smith’e dava açtı. Davanın gerekçesi ise Smith’in gençleri taciz etmesi, onları cinsel ilişkiye zorlaması ve kızının iç çamaşırını yetişkin bir erkeğe göndermesi olduğu belirtildi.

Küçük yaşta kızına YouTube kanalı açarak fenomen yapan kadına dava açıldı.

Gençler Smith’in kendilerini fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiklerini açıklarken, “Smith bizim seksi olmamızı istiyordu, birbirimizle öpüşmemizi istiyordu” dedi. Henüz reşit olmayan 11 genç Smith’ten 2 milyon dolar tazminat talep etti.

Smith’in gençleri öpüşmeye zorladığı iddia edildi.

Smith’e dava açan Sawyer Sharbino, Donlad Dougher, Corrine Joy, Connor Cain, Symonne Harrison, Ayden Mekus, Hayden Haas, Walker Bryant, Sophia Fergi, Claire Rocksmith ve Reese Rocksmith, Smith ve erkek arkadaşı Hunter Hill’den 2 milyon dolar talep etti.

Rockelle’in YouTube’da 10 milyondan fazla takipçisi bulunurken bazı kaynaklara göre genç kızın servetinin 3 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Anaokulunda rezalet: 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılarİlginizi ÇekebilirAnaokulunda rezalet: 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılarDalai Lama'dan skandal hareket: Kamera önünde mide bulandıran istekİlginizi ÇekebilirDalai Lama'dan skandal hareket: Kamera önünde mide bulandıran istekHostes seçiminde rezalet: Soyunmaya zorlayıp incelemişlerİlginizi ÇekebilirHostes seçiminde rezalet: Soyunmaya zorlayıp incelemişler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam