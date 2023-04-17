İğrenç olay: Kızını YouTuber yapmış, cinsel tacizleri yıllar sonra ortaya çıktı

Video paylaşım platformu YouTube'da fenomen olan 15 yaşındaki Piper Rockelle'in arkadaşları Rockelle'in annesine dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde iyice yaygınlaşan çocuk sosyal medya fenomenleri yoğun bir şekilde tartışılırken, ABD’de açılan bir dava çocuk yaşta milyonlarca insanın önüne adeta atılan çocuk fenomenlerin neler yaşadığını gözler önüne serdi.

YouTube’da yaptığı videolarla çok ünlü olan 15 yaşındaki Piper Rockelle’in 11 arkadaşı, Rockelle’in annesi Tiffany Smith’e dava açtı. Davanın gerekçesi ise Smith’in gençleri taciz etmesi, onları cinsel ilişkiye zorlaması ve kızının iç çamaşırını yetişkin bir erkeğe göndermesi olduğu belirtildi.

Gençler Smith’in kendilerini fiziksel ve duygusal olarak taciz ettiklerini açıklarken, “Smith bizim seksi olmamızı istiyordu, birbirimizle öpüşmemizi istiyordu” dedi. Henüz reşit olmayan 11 genç Smith’ten 2 milyon dolar tazminat talep etti.

Smith’e dava açan Sawyer Sharbino, Donlad Dougher, Corrine Joy, Connor Cain, Symonne Harrison, Ayden Mekus, Hayden Haas, Walker Bryant, Sophia Fergi, Claire Rocksmith ve Reese Rocksmith, Smith ve erkek arkadaşı Hunter Hill’den 2 milyon dolar talep etti.

Rockelle’in YouTube’da 10 milyondan fazla takipçisi bulunurken bazı kaynaklara göre genç kızın servetinin 3 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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