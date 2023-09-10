İki ülke sınırında çatışma

Pakistan ordusu, Afganistan sınırı yakınındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Çitral bölgesinde militanlara karşı operasyon düzenledi.

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Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 7 militan etkisiz hale getirilirken, 6’sı da ağır yaralandı.

Açıklamada, operasyonun, bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Pakistan ordusu, 6 Eylül’de, Afganistan-Pakistan sınırı yakınlarındaki Çitral bölgesinde bulunan 2 askeri karakola saldırı düzenleyen militanları etkisiz hale getirmişti.

TERÖR SALDIRILARI ARTIYOR

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 79 arttı.

Bu dönemde düzenlenen 271 terör saldırısında 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022’nin ilk 6 ayında 151 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

PAKİSTAN, AFGANİSTAN’I SUÇLUYOR

İslamabad, bu saldırıların Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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