İki ülke yeniden savaşın eşiğinde! NATO’dan açıklama geldi

İki ülke arasında yaşanan gerginlik NATO'yu harekete geçirdi. Bir polisin hayatını kaybettiği olaylar sonrası NATO'dan "Bölgede bulunan birlikler gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda" açıklaması geldi.

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Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Sınırda yaşanan olaylar sonrası NATO’dan açıklama geldi. NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR), Kosova’nın kuzeyindeki Banjska’da silahlı çetenin bir polis memurunu öldürmesiyle başlayan gerginliği yakından takip ettiğini duyurdu.

“YANIT VERMEYE HAZIRIZ”

KFOR’den yapılan açıklamada, “KFOR, Banjska’daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova’daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.” denildi.

POLİSİN ÖLÜMÜ SONRASI KINAMA

Açıklamada ayrıca Kosova polisine yönelik saldırının şiddetle kınandığı ve merhum polisin ailesine en derin başsağlığı dileklerinin iletildiği vurgulandı.

“DEHŞETE DÜŞTÜK”

AB’nin Kosova’daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Başkanı Giovanni Pietro Barbano de Kosova polisine yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Barbano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EULEX, Kosova’daki ikinci güvenlik müdahale görevlisi olarak, durumu yakından izlemekle meşgul olup, KFOR ile yakın koordinasyon içinde, tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini korumak için Kosova kurumlarını mümkün olan maksimum ölçüde desteklemeye hazırdır.” ifadelerine yer verdi.

SIRPLAR BİR POLİSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska’da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı. (AA)

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