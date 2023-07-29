İki ülkede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Hindistan'da da maytap fabrikasındaki patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Tayland’ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.

Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

115 YARALIDAN ÇOĞUNUN DURUMU AĞIR

Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.

Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.

Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.

HİNDİSTAN’DA DA PATLAMA

Yerel basındaki haberlere göre, Tamil Nadu eyaletindeki maytap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca fabrika çevresindeki iş yerleri ve evler hasar gördü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. (AA)

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