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İkinci Titanik faciasında rezalet: Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken iş ilanı açmışlar

Titanik'in enkazını görmek isteyenlere 250 bin dolara dalış gerçekleştiren OceanGate Expeditions'ın, geçen haftaya damga vuran faciası sırasında açtığı iş ilanı tepki çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:44 - 25 Haziran 2023 Güncellenme:
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İkinci Titanik faciasında rezalet: Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken iş ilanı açmışlar

1912 yılında batan ve 1997 yılında James Cameron’ın yönettiği Titanic filmiyle yıllar sonra akıllara kazınan Titanik’in batığını görmek için dalış gerçekleştiren OceanGate Expeditions isimli şirketin aracı patlamış ve araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Uluslararası kamuoyu arama-kurtarma çalışmalarını anbean izlerken şirketin bu hummalı kurtarma çabaları sırasında bir iş ilanı açtığı ortaya çıktı. Kişi başı bilet fiyatlarının 250 bin dolar olduğu 8 günlük turları düzenleyen şirketin internet sitesi üzerinden açılan iş ilanında, bir “denizaltı kaptanı” arandığı belirtildi.

Felaketin yaşandığı batiskafı yöneten ve yaşamını yitiren CEO Stockton Rush ve diğer yolcuları arama-kurtarma çalışmaları sırasında açılan iş ilanında, “Batiskaf Kaptanı / Deniz Teknisyeni” başlığı kullanıldı. Tepkiler üzerine silinen iş ilanında, “Denizaltı ve batiskafları yönetecek ve idare edecek bir kişi arıyoruz. Bu kişi araçların bakımını yapacak ve dalışlarda sistemleri yönetecek bir kişi olacak” denildi.

Aranan kişinin “yüksek enerjili” olması istenirken bu iş için de “mükemmel bir fırsat” denildi.

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