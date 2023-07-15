İkinci Titanik faciasından sonra geziyi düzenleyen şirketten şaşırtan hamle

Haziran ayında Titanik enkazına giderken patlayan ve beş kişinin de ölümüne neden olan OceanGate, faciadan haftalar sonra yeni bir hamleyle dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Titanik enkazına geziler düzenleyen OceanGate, 18 Haziran’da yaşanan trajik kazadan haftalar sonra yine gündemde. Şirket, bu defa da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak dikkat çekti.

Keşif şirketi, geçen ay yaşanan felaketin ardından Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn hesaplarını ve web sitesini kullanıma kapattı. Şirketin Instagram hesabındaki tüm paylaşımlar silinirken profil de dışarı kapalı hale getirildi. Ayrıca internet sitesinde de “OceanGate, tüm keşif ve ticari operasyonları askıya aldı” uyarısı yayınlandı.

Şirketin web sitesi, şirketin tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladığı geçen hafta hala yayındaydı.

Karar ise 18 Haziran’da dünya basınının da gündemine oturan, şirketin Titan isimli aracının patladığının ortaya çıkmasından sonra geldi.

NELER OLMUŞTU?

OceanGate denizaltısı, Kanada’nın Newfoundland sahilinin 400 deniz mili açığındaki Atlantik Okyanusu’nda Titanik gemi enkazının bulunduğu yere sabah 8 civarında iniş yapmaya başladı.

Dalıştan bir saat 45 dakika sonra aracın, ana gemi Polar Prince ile bağlantısı kesildi. OceanGate’in, bağlantıyı kaybettikten sonra kayıp denizaltıyı ABD Sahil Güvenlik’e bildirmesi ise sekiz saat sürdü.

İçinde OceanGate CEO’su Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood ve oğlu Suleyman Dawood, Fransız Donanması pilotu Paul-Henry Nargeolet’un bulunduğu araçtan günlerce haber alınamadı.

Saatler ve araçtaki tahmini oksijen miktarı azalırken dünyanın dört bir yanından gemiler kayıp denizaltıyı aramaya yardımcı olmaya çalıştı.

PATLAMA SESİ DUYULMUŞ

Günler sonra, denizaltıdaki beş kişinin bir patlamada öldüğü açıklandı. Ayrıca, bir ABD Donanması izleme sisteminin iniş sırasında patlamanın olası bir sesini yakaladığı, ancak arama çalışmalarının devam ettiği ortaya çıktı.

Beş yolcunun öldüğü duyurulduktan sonra, Titanik’in bulunduğu yerin yakınında patlayan denizaltının enkazı bulundu.

Yaşanan trajediden sonra CEO Stockton Rush’ın, birçok uzman tarafından şirketinin deneysel yaklaşımlarının felaket olabileceği konusunda uyarılmasına rağmen, faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Rush, kazadan önce verdiği röportajlarda; Titan’la Atlantik’in derinliklerine gitmenin caddeyi geçmekten daha güvenli olduğuna inandığını söylüyordu.

Titanik enkazına giden araçta yer almak için yolculardan 250 bin dolarlık ödemeler alınıyordu. Şimdi Kanada polisi, tam bir soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar veriyor. Hukuk uzmanları ise Titan kurbanlarının ailelerinin, OceanGate’i dava edebileceğini söylüyor.

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