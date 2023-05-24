İkinci tura giden Yunanistan’da geçici başbakan atanacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulo, yeni seçimlere hazırlanmak için geçici başbakan atayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo yeni parlamento seçimlerine hazırlanmak üzere üst düzey bir yargıcı geçici başbakan olarak atayacak.

Açıklamayı Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Yunanistan’ta 21 Mayıs’ta düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı ve parti liderleri koalisyon hükümeti kuramadı.

Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi’nin lideri Kiryakos Miçotakis, 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada koalisyon hükümeti kurmak yerine 25 Haziran’da tekrar seçime gidilmesini istediklerini belirtmişti. (Reuters)

İlginizi Çekebilir Yunanistan seçimleri sonrası çarpıcı açıklama: Erdoğanlaşma süreci

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da seçim sonucu ikinci tura kaldı