İklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı’nı turuncuya boyadı
Almanya'nın önemli sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı iklim aktivistlerinin hedefi oldu. Son Nesil isimli çevre hareketinde yer alan aktivistler tarihi yapıyı turuncuya boyadılar.
Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkenin öne çıkan sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı protesto amacıyla turuncuya boyadı.
Polis, yapının altı sütununu boyayan 13 aktivistin gözaltına alındığını belirtti. Tarihi yapıda yapılan eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz’a da boya döküldü.
Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı’nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği için sert bir şekilde eleştirdi.
Eylemin ardından tarihi kapıdaki boya temizlendi. (AA)