İnanılmaz ama gerçek: Şiddetli fırtına, ormanlık zemini havaya kaldırdı

İskoçya'daki Babet Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağış, sel ve rüzgar hayatı felç etmeye devam ediyor. Cumartesi günü fırtına sebebiyle bir ormanın tüm zemininin havaya kalkması şaşkınlık uyandırdı.

Sozcu.com.tr

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Cumartesi günü köpeğini gezdiren bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde İskoçya’yı esir alan Babet Fırtınası’nın etkisini sürdürdüğü görülüyor. Buna göre, büyük yıkıma neden olan fırtınanın şiddetli rüzgarları, Stirlingshire’daki bir ormanlık alanı parçaladı.

Köpeği Jake’i Mugdock’ta bir yolda gezdiren David Nugent-Malone, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini paylaştı.

Çevrelerindeki ormanlık alanda, şiddetli rüzgarların etkisiyle ormanlık zeminin kalktığını belirten adam, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Babet Fırtınası’nın etkisiyle İskoçya’nın Brechin kentindeki evler, Güney Esk Nehri’nin kıyılarının normalden 5 metre daha yükseğe çıkmasının ardından tahliye edildi. Bunun dışında, Fowlis’te bir araba üzerindeyken bir köprünün çökmesi üzerine sahil güvenlik yardıma çağrıldı.

Fırtına perşembe gününden bu yana, ikisi İskoçya’nın Angus kentinde iki kişinin hayatına mal oldu. Nehre sürüklendikten sonra 57 yaşında bir kadın öldü ve minibüsüne ağaç çarpınca 56 yaşında bir adam da hayatını kaybetti.

Cuma günü de Shropshire’daki Cleobury Mortimer’de 60’lı yaşlarındaki bir adam hızlı akan sel sularına kapılarak hayatını kaybetti; polis, suyun altında kaybolduktan iki saat sonra cesedini buldu.

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