İngiliz bakandan geçinemeyen yaşlılara öneri: Bisikletli kurye olun

İngiltere’nin en zengin Başbakanı Rishi Sunak’ın Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride, ay sonunu getiremeyen emeklilere “Bisiklete atlayıp kuryelik yapın” önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Geçim sıkıntısının büyüdüğü İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride'dan skandal bir öneri geldi.

The Times gazetesine konuşan Stride, ay sonunu getirmekte zorlanan yaşlıların daha önce düşünmedikleri işleri yapmaya kafa yormaları gerektiğini söyledi. İngiliz bakan, genelde gençlerin tercih ettiği kuryelik ve diğer esnek işlerde 50 yaş üstü kişilerin de çalışabileceğini belirterek “Yaşlılığınızda yaşam tarzınızı korumak istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor” dedi.

50 yaş üstü kişilerin bisikletle kargo dağıtımına çıkabileceğini kaydeden Stride, işverenlere de ileri yaştaki kişilerin çalışma hayatına dönmesi için gerekli koşulları sağlama çağrısı yaptı. Stride, ileri yaştakilerin içinde bulundukları durumun farkında olmaları ve fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

‘SAĞLIĞINIZA DA FAYDALI’

Bakan, bisikletle kurye dağıtımına başladıktan sonra 10 kilo veren 51 yaşındaki bir kişiyi de örnek göstererek “Bu sizin sağlığınız için de yararlı olabilir” diye konuştu. Kendisi de 61 yaşında olan Stride, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini ve gelecek seçimlerde aday olacağını söyleyerek “Bu dünyanın en iyi işi” dedi.

İngiltere'de pandeminin başından bu yana istihdama katılımda ciddi düşüş yaşanıyor. Ulusal İstatistik Kurumuna göre ülkede çalışma yaşındaki nüfusun beşte birine denk gelen 9 milyona yakın kişi ekonomik olarak aktif durumda değil ve bu kişilerin yarısına yakını 50 yaşın üzerinde.

Verilere göre, pandemi süresince çalışma hayatının dışına düşen 50 yaş üstü nüfusun önemli bölümü ekonomik açıdan çok zorlanıyor. Yetkililer bu durumun enflasyondaki artışı desteklediğini belirtiyor.

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