İngiliz doktorlar da yurt dışına kaçıyor… ‘YouTuber olmak daha kârlı’

Türkiye'de birçok doktor daha iyi maaş ve yaşam koşulları için yurt dışına göçerken benzer bir durum Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden İngiltere'de de yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere, son dönemde hızla artan “yurt dışına doktor göçünü” konuşuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre her yıl çok sayıda doktor, mezun olur olmaz ya da kariyerinin ilerleyen dönemlerinde soluğu başka ülkelerde alıyor. Son dönemde art arda grevlerin düzenlendiği İngiliz sağlık sistemindeki sıkıntılar nedeniyle daha iyi maaş ve iş-yaşam dengesi arayışındaki genç doktorlar, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerde çalışmayı tercih ediyor.

Bu hafta basına yansıyan son verilere göre tıp okuyan İngilizlerin üçte bir İngiltere’den ayrılmayı düşünüyor. Her 33 tıp öğrencisinden biri de kariyerini sağlık alanında değil, büyük paralar kazanabilecekleri sosyal medya fenomeni, YouTuber ve OnlyFans yıldızı olarak sürdürmeyi planlıyor.

DOKTORLUĞU BIRAKIP YOUTUBER OLUYORLAR

İngiltere’deki sağlık sisteminden ve çalışma şartlarından şikayet eden 37 yaşındaki Dr. Michael Mrozinski, 7 yıl çalıştığı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yönetiminin yeni fikirlere açık olmadığını ve kalitesinin giderek düştüğünü söyledi. Çok fazla hastayla ilgilenmek zorunda kaldığını, idari işlere de yetişemediğini anlatan Mrozinski, “Bu yük çok fazla geldi ve Avustralya’ya taşındım. Bu hayatımda aldığım en iyi karardı” dedi.

Cambridge Üniversitesi mezunu 29 yaşındaki Dr. Ali Abdaal ise açtığı YouTube kanalıyla çok daha iyi para kazandığını belirtti. NHS’den yılda 40 bin sterlin (1 milyon 340 bin TL) kazandığını kaydeden Abdaal, sosyal medyadan bu sene 2 milyon sterlin (66 milyon TL) kâr elde edebileceğini düşünüyor.

İngiltere’de ruh sağlığı alanındaki işini bırakan 32 yaşındaki Michaela Ogilvie de iş nedeniyle depresyona girdiğini, açtığı OnlyFans hesabından haftada 1000 sterlin kazandığını anlattı.

Doktorluğu bırakıp yaşam koçu olan Helena Bridge ise İngiliz sağlık sistemini “batan gemi” olarak niteledi.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de uzman doktorlar 2 günlük greve gitti