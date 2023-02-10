İngiliz kurtarma ekibi direktörü: Daha önce böyle bir şey görmedim

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına katılan İngiltere’nin en büyük arama kurtarma örgütü UK ISAR direktörlerinden David O’Neill, “Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Ekibimden bir kişi manzarayı ‘mahşer günü’ olarak niteledi” dedi. Çok sayıda kişiyi enkazdan çıkarmayı başardıklarını kaydeden O’Neill, “Bu, UK ISAR tarihinin en başarılı kurtarma operasyonu” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye akın eden yabancı kurtarma ekipleri de canla başla enkazda çalışmaya devam ediyor.

İngiliz kurtarma ekipleri, Hatay'da dün enkaz altında sağ kalan depremzedelere ulaşmayı başardı. İngiliz basını, İngiltere'den giden ekiplerin Hatay'da dün bir kadını enkazdan çıkardığı anları paylaştı.

The Times gazetesine konuşan İngiltere'nin en büyük arama kurtarma ekibi UK ISAR örgütünü direktörlerinden David O'Neill, depremlerin üzerinden saatler geçmesine rağmen 77 kişilik ekibinin çok sayıda kişiyi enkaz altından çıkardığını söyledi.

Türkiye'deki deprem felaketini “benzeri görülmemiş bir afet” olarak niteleyen O'Neill, “Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Ekibimden bir kişi manzarayı ‘mahşer günü' diye niteledi. Her köşe başında manzara daha da korkunçlaşıyor” dedi.

‘KURUM TARİHİMİZİN EN BAŞARILI KURTARMA OPERASYONU’

Hatay'da neredeyse ayakta bina kalmadığını anlatan İngiliz kurtarma uzmanı, ulaşım ve ekipman zorlukları nedeniyle deprem bölgesine geç ulaşabildiklerini de sözlerine ekledi. O'Neill, dün enkazdan bir anne baba ile kızlarını kurtarmayı başardıklarını söyleyerek “Dört gündür hâlâ sağ kalanlara ulaşıyoruz. Bu çok cesaret verici” ifadelerini kullandı.

O'Neill, bu boyutta bir felakette yürüttükleri kurtarma çalışmalarının, itfaiye, sağlık görevlileri ve inşaat mühendislerinin de bulunduğu UK ISAR tarihinin en başarılı kurtarma operasyonu olduğunu da kaydetti.

The Times gazetesi, enkazdan çıkarılan her kişinin kurtarma ekiplerine umut ve moral verdiğini aktardı.

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