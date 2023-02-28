İngiliz medyası depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ı analiz etti: Cennetten cehenneme

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye'deki deprem ile ilgili kapsamlı haberler yapmaya devam ediyor... Gazete, Antakya'daki Rönesans Rezidans'ın yıkılmasını inceleyerek kapsamlı bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en köklü medya kuruluşlarından biri olan İngiliz Financial Times gazetesi, depremde çok sayıda insanın can verdiği Rönesans Rezidans ile ilgili kapsamlı bir dosya-haber yaptı…

Gazete, 2011 yılında yapılan ve “Cennet’ten bir köşe” olarak pazarlanan Rönesans Rezidans’ın çok sayıda ünlü ve saygıdeğer insana mezar olduğunu yazdı. Gazete, “Cennetten cehenneme” başlığıyla yaptığı haberde, “O dönemki adalet bakanı, Hatay valisi, belediye başkanı ve polis müdürünün açılışını yaptığı Rönesans Rezidans’ın Türkiye’nin güneyi için lüks yaşam ve kaliteli inşaat için bir kıstas olması bekleniyordu. Fakat 12 yıl sonra iPhone şeklindeki 249 daireli ve yüzme havuzlu bina enkaza döndü” denildi.

Binanın nasıl ve neden yıkıldığına dair detaylı incelemeler yapılması gerektiğini aktaran gazete uzmanlara sorarak sorunu analiz etmeye çalıştı. Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin 50 bine ulaştığı ve yıkılan binaların çoğunun 20 yıldan daha yeni olduğu belirtilirken, binada futbolcu Christian Atsu, avukat, milli hentbol oyuncusu, bankası, dişçi gibi mesleklere sahip insanların yaşamını yitirdiğini aktardı. Financial Times, “Binada kalan insanların listesini gören bir kişi en az 750 kişinin binanın altında kaldığını tahmin ediyor” ifadesine yer verdi.

Arsaya lüks bina yapmak için müteahhitle anlaşan Şahin ailesi de Financial Times’a konuştu. Şahin ailesi, “Binanın güvenliğini sorguladık fakat bu kadar olabileceğini düşünmedik. Deprem haberi gelince uyandık fakat Rönesans’ta herkesin güvende olacağını düşünüyorduk. Hiçbirimiz bu kadarını beklemiyorduk” dedi.

Daha sonra ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ise aile, “Biz bu proje için en iyi insanları bulduğumuzu düşündük. Onların profesyonelliğinden etkilenmiştik ve onlara güvendik. Fakat Coşkunlar hiçbir zaman Rönesans’ta yaşamadı. Bu bizi gerçekten şaşırttı” dedi.

Kardeşleri Uğur ve yeğeninin bina altında kaldığını söyleyen Gökhan Şahin ise, “En acısı da onların nasıl öldüğünü bilememek. Depremin hemen sonrasında mı öldüren yoksa günlerce bekleyerek mi can verdiler” dedi. Uğur’un DNA’sından kimlik tespiti yapılmaya çalışıldığı da kayıtlara geçti.

Financial Times’a konuşan uzmanlar bu depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın tasarımı ve inşaat kalitesinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Financial Times’a konuşan bir güvenlik görevlisi de Rönesans Rezidans’ın 40 saniye boyunca depreme dayandığını fakat daha sonra yıkıldığını söyledi. Gazeteye konuşan uzman Alessandro Margnelli de binanın zeminine bakılması gerektiğini ve temelin incelenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan uzmanlar kullanılan materyalin de kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

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