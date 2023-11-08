İngiliz muhalefetinde ‘Gazze’de ateşkes’ tartışması

İngiliz milletvekili Imran Hussain, İşçi Partisi'nin ateşkes karşıtı duruşu nedeniyle gölge bakanlıktan çekildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, parti lideri Keir Starmer’ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze’de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti.

Hussain, X hesabında paylaştığı Starmer’a hitaben yazılmış istifa mektubunda 8 yıla yakın süredir partinin farklı gölge bakanlıklarında görev yaptığını ifade etti.

İşçi Partisi’nin gelecekte iktidara gelmesi halinde işçi haklarını geliştirmek adına partiye desteğini sürdüreceğini belirten Hussain, “Ancak geçen haftalar, benim Gazze’de devam eden insani krize bakış açımın sizin benimsediğiniz tutumdan oldukça farklı olduğunu ortaya çıkardı” değerlendirmesini yaptı.

Son bir ayda 10 binin üzerinde Filistinli ile 1400 İsraillinin öldürüldüğünü kaydeden Hussain, Gazze’de abluka ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılar devam ettikçe bu sayıların daha da artacağına dikkati çekti.

Gazze’de yaşananları “İnsani felaketten öte” şeklinde nitelendiren Hussain, bölgeye su, gıda, enerji ve ilaç girişlerini kesmenin toplu cezalandırma ve uluslararası hukuk ile Cenevre Konvansiyonu’nun ihlali olduğunu vurguladı.

Starmer’ın Gazze’ye su, gıda ve enerji girişini kesme konusunda İsrail’e hak verdiği radyo programını hatırlatan Hussain, “İkimiz de kan dökülmesini durdurmak istesek de, partinin daha da ileri gitmesi ve ateşkes çağrısı yapması gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. (AA)