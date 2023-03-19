İngiliz Telegraph gazetesinden seçim analizi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hakkında çarpıcı yorum

Mayıs ayında yapılacak seçimlere geri sayım başlarken İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde uluslararası medya kuruluşlarının gözü Türkiye’de… Son dönemde, ABD, Fransız, Alman medya kuruluşları Türkiye’deki seçimler, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili analiz ve yorumlara ağırlık vermeye başlarken yeni bir makale de İngiltere’den geldi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph, 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim öncesinde adayların durumunu değerlendirdi. Gazetenin Orta Doğu muhabiri Campbell Mac Diarmid tarafından hazırlanan haberde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli mültecileri ülkelerine gönderme hamlesinin büyük bir etkisi olduğu ima edildi.

Haberde, “Mülteci karşıtı açıklamalar Türkiye’deki seçim öncesinde Erdoğan’ı zorluyor” başlığı kullanılırken, “Ekonomik kriz etkisini gösterirken, Erdoğan’ın Mayıs ayındaki seçimde en büyük rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecileri ülkesine gönderme sözü verdi” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun anketlerde Erdoğan’ın önünde olduğunu fakat seçimin kıyasıya geçeceğinin vurgulandığı haberde, “74 yaşındaki CHP lideri Suriye sınırındaki Hatay’da bu hafta seçilmesi durumunda mültecileri 2 yıl içinde evlerine göndereceğini söyledi. Seçmeni, tarafından ‘Kemal Gandi’ olarak bilinen Kılıçdaroğlu uzun süredir Erdoğan ve partisi AKP’yi destekleyen milliyetçi tabandan oy almak için hamle yapmaya başladı” ifadesi kullanıldı.

Haberde mülteci sorununun son yıllarda çok büyük bir kriz halini aldığı ve anketlerde bu sorunun en öncelikli çözülmesi gereken sorun olduğu belirtildi. Telegraph’taki haberde, “Milyonlarca Suriyeliyi Türkiye’ye kabul eden Erdoğan bu öfkeyi yönetmekte zorlandı. Partisi mültecileri savunmak ile onların görünürlüğünü azaltmak için yeni yasalar getirme arasında gidip geldi” denildi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon Suriyeliyi evlerine gönderme sözü verdiğini fakat bunun tepkileri dindirmediğini yazan gazete, “Ocak ayında yaptığı açıklamada 550 bin mültecinin güvenli bölgelere gittiğini açıklamıştı” hatırlatmasını da yaptı.

“SEÇİM SONUÇLARINI TAHMİN ETMEK GÜÇ”

Yapılan son anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğu bir tablonun çizildiğini yazan gazete, “Artan enflasyon, borç ve TL’nin değer kaybı yaşaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır yönettiği ülkenin kontrolünü elinde tutmak için zorlu bir mücadele ile karşı karşıya” ifadesine yer verdi.

Haberde, “Fakat dağınık bir muhalefet, özgür medya üzerindeki baskı ve Erdoğan’ın sıkı kontrolündeki yargı ve devlet organları sebebiyle seçimin sonuçları tahmin edilmekten çok uzakta” ifadesi de kullanıldı.

Telegraph’taki haberde, “Kılıçdaroğlu bütün seçmen tabanlarından oy almak için çalışıyor ve tek gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da birleşmesine karşı demokrasi, insan hakları ve hukukun egemenliğini artırma çağrısında bulunuyor. Fakat 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin çoğu ekonomik baskıyı hissederken Kılıçdaroğlu, 3.6 kayıtlı Suriyeli mülteci ve 320 bin mültecinin ülkelerine dönmesinin desteği artıracağını umuyor” denildi.

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