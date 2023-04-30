İngiliz The Observer gazetesinden Erdoğan analizi: Daha kırılgan gözüküyor

İngiltere'nin saygın haftalık gazetelerinden The Observer, seçim süreci ile ilgili dikkat çekici bir analiz ve baş yazı yayınladı...

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Guardian gazetesinin kardeş şirketi olan ve Pazar günleri yayınlanan The Observer gazetesi, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili kapsamlı bir makale yayınladı…

Baş yazı şeklinde hazırlanan analizde, “The Observer’dan Türkiye yorumu: Erdoğan daha kırılgan gözüküyor” başlığı kullanıldı.

“ZAYIF GÖZÜKTÜ”

Analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta canlı yayın sırasında hastalanınca biraz zayıf gözüktü. Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan dikkatlice oluşturduğu sert ve yıkılmaz lider imajı oluşturdu. Fakat bir anda kırılgan görüldü. Bakanlar onun rahatsızlığının mide üşütmesi olduğunu söyledi ve Cumartesi günü mitinglere devam etti” yorumu yapıldı.

Makalede, “Erdoğan’ın olağandışı bir şekilde anketlerde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalması siyasi zeminin değiştiğinin bir işareti. Uzmanlar, AKP ve MHP’nin yerel seçimlerdeki İstanbul ve Ankara kayıpları sonrasında parlamentoda çoğunluğu kaybedebileceğini söylüyor” yorumu yapıldı. HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın muhalefet bloğuna desteğini açıklamasının kritik bir önemi olduğu belirtilirken Kürt seçmenin seçmenlerin beşte birine denk geldiğine de dikkat çekildi.

“EN ÖNEMLİ SEÇİM KONUSU EKONOMİ”

Seçimlerin en önemli konularından birinin ekonomi olduğu belirtilirken Şubat ayında yaşanan depremlere hükümetin müdahalesinin de eleştiri oklarını üzerine çektiği aktarıldı. Erdoğan’ın bütün yetkileri eline almasıyla birlikte ülkenin sorunlarından sorumlu hale geldiğine dikkat çekildi.

Makalede, “Uluslararası arenada, Erdoğan Türkiye’nin dostları ve müttefiklerini Suriye ve Irak operasyonları, Rusya lideri Vladimir Putin’i desteklemesi ve İsveç’in NATO üyeliğini reddetmesiyle sık sık kızdırdı. Yabancı hükümetlerin oy hakkı yok. Fakat Türk halkının var. Değişim zamanı geldi” yorumu yapıldı.

CANLI YAYINDA NE OLMUŞTU?

Dün gece 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Erdoğan'ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesilmişti.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.

Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.

Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.

Erdoğan, programın sonunda ise “Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da affımı özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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