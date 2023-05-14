İngilizler Türkiye’de seçimi tartışıyor: Sahte pornografik deep fake videolar seçimleri etkileyebilir

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası ve deep fake tartışmaları ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de seçmen bugün sandık başında oy verme işlemlerine devam ederken İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Telegraph da bu iddiaların boyutunu gözler önüne seren kapsamlı bir haber yayınladı.

“Türkiye’de deepfake porno kaseti seçimin geleceğini değiştirebilir” başlığıyla hazırlanan haberde, “Muharrem İnce’ye yönelik video kritik seçimin dengesini değiştirdi. Bunun gibi görseli kötüye kullanmak sadece başlangıç…” denildi. Harry de Quetteville imzalı haberde, “Aylarca inatla Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarını bölmemek için gelen çağrılara direnen İnce, Perşembe günü bir anda adaylıktan çekildi. İnce bir karalama kampanyasının kurbanı oldu” denildi.

“İSRAİL’İN DE NEDENLERİ VAR”

Haberde İsrail merkezli bir internet sitesinde uygunsuz içeriklerin yayınlandığına dair açıklamalar yapıldığı hatırlatıldı. Sunday Telegraph’taki haberde, “İnce’nin çekilmesinin etkileri çok gerçek olabilir. İnce’nin oy oranı anketlerde yüzde 2 seviyelerinde olsa bile şimdi ona destek verenlerin Kılıçdaroğlu’na oy vermesi bekleniyor” yorumu yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Rusya’nın seçime müdahale ettiğine dair açıklamalarını Erdoğan’ın reddettiği hatırlatılırken, “Rusya’nın Erdoğan’ı desteklemek için nedenleri varken, İsrail’in de Erdoğan’ı istememek için kendi sebepleri var” denildi. Haberde, “Yabancı ülkelerin seçime müdahale ettiğine dair gerçek ne olursa olsun, bütün dünyanın Türkiye’deki seçimleri yakından izlediğine dair bir şüphe yok” yorumu yapılırken, Türkiye’nin uluslararası arenada “aradaki adam” konumunda olduğu ve NATO üyesi bir ülke olmak ve Moskova’yla yakın olmak arasında bir denge politikası izlediği belirtildi.

“RUSYA ŞANTAJ YAPABİLİR”

Haberde, “İstihbarat kaynağı, eğer Moskova ile bir anlaşma yapıldıysa bunun klasik Rus taktiği şeklinde olacağını söyledi. Onlar, ‘Eğer biz sizin seçimi kazanmanıza yardım edersek, iktidar olduğunuzda sizden bir şeyler isteyebiliriz diyebilir’ dedi. Sofistike deep fake videoları ve diğer görsel bilgi kirliliği unsuları işe yarayabilir. Örneğin Rusya, adayın kazanmasına fırsat tanır ve o kişi Rusya’nın istediğini yapmazsa şantaj yapabilir” denildi.

İngiliz kaynak, “Bizim de yabancı bir ülkedeki seçimlere müdahale etme kapasitemiz var. Fakat bunun için kabineden ya da başbakanlık seviyesinden onay almamız gerek. Bu Ruslar ise sadece işe girişip birkaç saatte hallediyorlar. Bizim burada yapabildiğimiz bilgi kirliliğine karşı gelmek. Biz çok hızlı bir şekilde gerçeği ortaya çıkarabiliyoruz” dedi.

“BU TÜR İÇERİKLER SEÇİMLERİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR”

İngiliz medyasına konuşan kaynak, “Deep fake videolar çok endişe verici. Bir noktada İngiltere başbakanı Rishi Sunak’ın Çin’e savaş açtığına dair bir video ile karşı karşıya kalabilir ve bunun gerçek olup olmadığını bile anlayamayabiliriz” dedi.

Sunday Telegraph, “Bugün Avrupa’nın son 70 yıldaki en kötü çatışması Türkiye sahillerinin karşısında Karadeniz’in öbür tarafında devam ederken bu şekilde provokatif sahte içerikler seçimlerin gidişatını değiştirebilir. Gelecekte bunlar kendi başlarına savaş yaratabilirler” dedi.

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