İngiltere Başbakanı Sunak: Göçmen teknelerini durdurmak için yeni yasalar çıkaracağız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu yıl enflasyonu yarıya indirme, hastanelerdeki uzun bekleme sürelerini azaltma ve düzensiz göçmenlerin teknelerini durdurmak için yeni yasalar çıkararak, yasa dışı yollardan ülkeye girenlerin sınır dışı edilmesi vaatlerinde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Başbakanı Sunak, yeni yılda yaptığı ilk konuşmada, 2023 vizyonu ve önceliklerinin yanı sıra sağlık sisteminde yaşanan kriz ve farklı sektörde devam eden grevlere değindi.

Başbakan Sunak, ülke genelinde acil servislerde yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu, insanların hastanelerin dışında sıraya giren ambulansları gördüklerinde endişelenmelerinin anlaşılır olduğunu anlattı.

Sağlık sisteminde yaşanan krize ilişkin acil önlem alacaklarını, hastanelerdeki yatak kapasitelerini ve evde bakım hizmetlerini artıracaklarını belirten Sunak, ayrıca, hastanelerdeki yatak doluluk oranını azaltacaklarını, acil servis ve ambulanslardaki gecikmeler için de başka planlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlara ilişkin de 5 vaatte bulunan Sunak, şöyle devam etti:

“Öncelikle, yaşam maliyetini azaltmak ve insanlara mali güvence sağlamak için bu yıl enflasyonu yarıya indireceğiz. İkincisi, ülke çapında daha iyi ücretli işler ve fırsatlar yaratarak ekonomiyi büyüteceğiz. Üçüncüsü, kamu hizmetlerinin geleceğini güvence altına alabilmek için ulusal borcumuzun azaldığından emin olacağız. Dördüncüsü, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemindeki (NHS) bekleme listelerini azaltacağız ve insanlar ihtiyaç duydukları bakımı daha çabuk alacak. Beşinci olarak, (Manş Denizi üzerinden gelen) küçük göçmen teknelerini durdurmak için yeni yasalar çıkaracağız ve bu ülkeye yasa dışı yollardan gelirseniz tutuklanıp hızla sınır dışı edilmenizi sağlayacağız.”

Eğitim konusuna da değinerek, İngiltere’de öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik dersi almasını istediklerini, halihazırda 16-19 yaşındakilerin sadece yarısının matematik eğitimi aldığına işaret eden Sunak, sayısal beceriyi eğitim sisteminin merkezi bir hedefi haline getireceklerinin altını çizdi.

Sunak, “Bu, herkes için matematikte zorunlu A seviyesi anlamına gelmiyor, ancak, 18 yaşına kadar çocukların matematik eğitimi alması için sektörle birlikte çalışacağız.” dedi.

“HEMŞİRELERİN YÜZDE 19’LUK MAAŞ ARTIŞI TALEBİ KARŞILANABİLİR DEĞİL”

Sunak, maaş artışı talebinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geçen ay greve giden hemşirelerle ilgili yöneltilen bir soruyu, “Yüzde 19’luk bir maaş artışı talebi karşılanabilir değil. Kimsenin yüzde 19’luk bir maaş artışının karşılanabilir olduğunu düşündüğünü sanmıyorum fakat, bu diyalog kurmamamız gerektiği anlamına gelmez. Görüşmeler yapmalıyız.” diye yanıtladı.

“HALK NEDEN SİZİN SELEFLERİNİZDEN FARKLI OLDUĞUNA İNANSIN?”

İngiltere Başbakanı Sunak, konuşmasının ardından bir gazetecinin “13 yıllık Muhafazakar Parti yönetimi sırasında daha önce birçok kez duydukları ülkeyi nasıl değiştirebileceğinize dair daha fazla vaat veriyorsunuz. Asıl sorum şu ki, halk neden sizin seleflerinizin herhangi birinden farklı olduğuna inansın?” sorusunu yanıtladı.

Rishi Sunak, Covid-19 salgını sırasında Maliye Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“İnsanların yaşamlarında fark yaratan, işlerini kurtaran, işlerini koruyan müdahaleleri fiilen sunma konusunda yetkin durumdayız. Böylece insanlar bir şeyi yapacağımı söylediğimde onu yapacağıma güvenebilirler. İkincisi, bugün söylediğim gibi çok açık ve nettim. Çok basit 5 vaatte bulundum. Ülkenin öncelikleri ve benim önceliklerim. Onlar hakkında hiçbir belirsizlik olmaksızın onlardan sorumlu tutulmak istiyorum. Aldatmaca yok. İnsanlar bu vaatleri yapıp yapmadığımı bilecekler ve yapabileceğimizden eminim.” (AA)

İlginizi Çekebilir İngiltere'de ilaç kıtlığı uyarısı