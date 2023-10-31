İngiltere Başbakanı Sunak, Netanyahu ve Abbas ile görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail-Filistin çatışması ele alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Sunak, Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze’ye insani yardım akışının hızla artırılmasının önemini vurguladı.

İsrail’in önemli ölçüde daha fazla sevkiyatı kolaylaştırma taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Sunak, ülkesinin geçici insani aralar dahil hayat kurtaran yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları destekleyeceğini belirtti.

Sunak, İngiltere’nin, İsrail’in kendini savunma hakkına verdiği kararlı desteği yineledi ve sivil kayıpların en aza indirilmesi için mümkün olan tüm tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.

Ayrıca, Sunak, İngiltere’nin rehinelerin güvenli şekilde geri dönmesini sağlamaya ve İngiliz vatandaşları ile diğerlerinin Refah Kapısı veya diğer güzergahlar üzerinden Gazze’den ayrılabilmelerini “acilen” temin etmeye odaklandığını aktardı.

Başbakan Sunak, tüm tarafların gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınmasının ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha güvenli ve müreffeh gelecek umudunun canlı tutulmasının önemine dikkati çekti.

MAHMUD ABBAS BİLGİ VERDİ

Sunak, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’de yaşanan insani krizi ele aldı. Başbakan Sunak, trajik sivil can kayıpları dolayısıyla bir kez daha Abbas’a derin taziyelerini iletti.

Abbas da Batı Şeria’daki güvenlik durumu hakkında Sunak’a bilgi verdi.

İngiltere Başbakanı Sunak da hem Gazze hem de Batı Şeria’daki Filistinli sivillerin güvenlik ve refah içinde yaşayabilmeleri için barış sürecinde ilerleme kaydedilmesinin önemini vurguladı.

Sunak ayrıca, İngiltere’nin, Filistinli sivilleri korumak, gerilimin tırmanmasını önlemek, krize barışçıl ve kalıcı çözüm bulmak için diplomatik girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik” devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de el-Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze’de 35, Lübnan’da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği'nden Gazze diplomasisi