İngiltere, naaşı istenen prensin bir tutam saçını gönderdi
İngiltere, 144 yıl önce ölen Etiyopyalı Prens Alemayehu'nun naaşı yerine bir tutam saçını Etiyopya hükümetine teslim etti.
Etiyopya’dan 1868’de kaçırılan 7 yaşındaki Prens Alemayehu, İngiltere’de 18 yaşına kadar yaşadıktan sonra öldü.
İngiltere, defalarca talep edilen naaş yerine prensin bir tutam saçını, bir vakıf aracılığıyla Etiyopya’ya verdi.
Prens Alemayehu, İngilizlere karşı savaşta yenildikten sonra intihar eden İmparator Tewodros’un oğluydu.
Saçla birlikte Prens Alemayehu’nun babası İmparator Tewodros dönemine ait bazı küçük parçalar da iade edildi.
ETİYOPYA’DAN TEPKİ
İngiltere’nin bu kararı, Etiyopya’da tepkiyle karşılandı.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’yi “tarihi eserlerin iadesini geciktirdiği ve naaşın iadesini reddetmesi nedeniyle” kınadı.
Bakanlık, İngiltere’nin “tarihi ve kültürel mirasa saygı duyması” çağrısında bulundu.
İngiltere’nin 1868’de Etiyopya’ya yaptığı askeri müdahalede, çok sayıda tarihi eser de yağmalanmış ve İngiltere’ye götürülmüştü. (AA)