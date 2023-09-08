İngiltere, ölümünün birinci yılında ‘Kraliçe’sini anıyor

Geçen yıl 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in ölümünün birinci yılı dolayısıyla İngiltere'de anma etkinlikleri düzenleniyor.

Sozcu.com.tr

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Kraliçe’nin ölümünün birinci yılında Kral 3. Charles, Başbakan Rishi Sunak ve hükümet yetkilileri açıklama yaptı.

Kral Charles, “Kraliçe’nin ölümü ve benim tahta çıkışımın birinci yılında onun uzun yaşamını, hizmete adanmışlığını ve hepimiz için ne anlama geldiğini tekrar hatırlıyoruz” dedi.

Başbakan Sunak da Kraliçe Elizabeth’in ülkeye ve İngiliz Milletler Topluluğu üyelerine gösterdiği bağlılığın ve hizmetlerinin önemine işaret etti.

“Böylesine olağanüstü bir bağlılık ve hizmetle geçen yaşama duyduğumuz şükran her geçen gün artıyor” diyen Sunak, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Kraliçe’yle gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisinin zekası, sıcakkanlılığı ve yakınlığından etkilendiğini belirtti.

İngiltere tahtının varisi ve Galler Prensi William ile eşi Prenses Kate ise Kraliçe Elizabeth’i Galler’de düzenlenecek dini törenle anacak.

İkili, bugün Galler’de gerçekleştirecekleri temaslar sırasında St Davids kentindeki St Davids Katedrali’nde düzenlenecek anma törenine de katılacak. Kısa süreceği açıklanan törene geçmişte Kraliçe’yle tanışmış bölge halkı dışında başka davetli alınmayacak.

Öte yandan, birçok bakanlık, kurum, kuruluş ve dernek de sosyal medya paylaşımlarıyla ölümünün birinci yılında Kraliçe Elizabeth’i anıyor.

Kraliçe Elizabeth, 70 yıl boyunca İngiltere’nin tahtında oturdu ve bu süre zarfında İngiliz Milletler Topluluğu’nun da lideri olarak görev yaptı. Kraliçe’nin ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles, Kraliçe’nin mirasını sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı. (AA)

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