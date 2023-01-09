İngiltere ordusunda ‘şişman asker’ krizi

İngiliz ordusunda 2010’dan bu yana 5200 asker fazla kiloları nedeniyle askerlik görevini yapamayacak hale geldi. Askeri uzmanlara göre bu durum olası bir krizde ordunun ciddi bir zafiyet göstermesine yol açabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, orduda görevli askerlerin önemli bir bölümünün şişman hatta obez olduğunu ortaya koydu.

İngiltere ordusuyla ilgili basına yansıyan istatistiklere göre her dört askerden biri aşırı kilolu ve bu durum ordudaki ciddi sağlık krizinin bir yansıması. 145 bin İngiliz askerinden yaklaşık 40 bininin son beş yılda “fazla kilolu” olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan eski komutanlardan Richard Kemp, bu verilerin alarm niteliğinde olduğunu ve komuta kademesindeki liderlik zafiyetini gösterdiğini kaydetti. Bir dönem Afganistan'da İngiliz askerlere öncülük eden Kemp, “Askerlerin sağlığının bozulmasına izin vermek, ihtiyaç halinde silahların veya tankların bozulmasına yol açacak ihmalkarlıktan farksız” dedi.

191 KİLOLUK ASKER

Açıklanan verilere göre, İngiliz ordusunda 2010'dan bu yana 5200 fazla kilolu asker tıbbi nedenlerle askerlik görevini yapamayacak hale geldi. Bunlar arasında 191 kiloya ulaştıktan sonra zorunlu fiziksel testlerde başarısız olup askerlikten çıkarılan bir kişi de var.

800'den fazla askerin 114 kiloyu aşarak fiziksel olarak askerlik yapamayacak hale geldiği için ordudan çıkarıldığı bildirildi. 1100'den fazla askerde de tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon görüldüğü kaydedildi.

Eski ordu komutanlarından Lord Dannatt, özellikle aktif görevi biten yaşlı askerler arasında obezitenin çok yaygın olduğunu, ancak genç askerlerin önemli bölümünün de sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle aktif göreve uygun olmadığını vurguladı.