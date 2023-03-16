İngiltere, pilotsuz savaş uçakları için 10 milyar sterlin harcayacak

İngiltere, Japonya ve İtalya ile güçlerini birleştiriyor ve pilotsuz uçacak yapay zeka destekli savaş uçakları için 10 milyar sterlin harcayacak.

Sozcu.com.tr

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Global Combat Air Program (GCAP), 2035’te havalanmayı ve dünyanın en gelişmiş savaş uçağını oluşturmak için İngiliz, Japon ve İtalyan teknolojisini birleştirmeyi planlıyor.

Japonya, işbirliğinin bir parçası olarak yeni nesil savaş uçağı için kullanmayı amaçladığı tüm teknolojiyi de sağlayacak. İtalya da GCAP’a katıldı ancak bu birleşmede küçük ortak olarak yer alıyor.

Japonya’da konuşan Savunma Bakanı Ben Wallace konuyla ilgili şunları söyledi: “GCAP’a 2025’e kadar 2 milyar sterlin ve önümüzdeki on yılda 10 milyar sterlin yatırım yapacağız. Genel geliştirme programı 25 milyar sterlinin üzerinde olacak. Umuyoruz ki 2025’e kadar geliştirme aşamasına geçeceğiz ve 2035’e kadar hizmete gireceğiz. Önemli bir kilometre taşı, hepimizin karşılaması gereken bir kilometre taşı.”

Projede yer alan üreticiler arasında İngiltere’den BAE ve Rolls-Royce, İtalya’dan Leonardo ve Japonya’dan Mitsubishi yer alıyor. Ayrıca pek çok küçük İngiliz işletmesi de projeye dahil olacak. İngiltere ve Japonya’nın maliyetlerin yüzde 80’ini karşılaması bekleniyor.

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