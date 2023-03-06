İngiltere: Rusya, 1962 yapımı tank kullanacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın bir süredir devam ederken İngiliz istihbaratından dikkat çekici bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporunda, Rusya’nın 1961 yapımı T-62 tipi Sovyetler Birliği dönemi tanklarını depolardan çıkararak savaş alanına süreceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, “Rus ordusu, ağır zırhlı araç kayıplarını telafi etmek için 60 yıllık T-62 ana muharebe tanklarını konuşlandırarak karşılık vermeye çalışıyor. Rusya’nın önde gelen tank kuvveti olduğu varsayılan 1.Muhafız Tank Ordusu birimlerinin bile önceki kayıpları telafi etmek için T-62’lerle yeniden donatılacağı gerçekçi bir olasılık. Son günlerde, ilk olarak 1954’te sahaya çıkan Rus BTR-50 zırhlı personel taşıyıcılarının da ilk kez Ukrayna’da konuşlandırıldığı belirlendi” denildi.

Raporda, “2022 yazından bu yana, yaklaşık 800 T-62 depolardan alındı ve bazıları, geceleri etkinliklerini büyük olasılıkla artıracak olan iyileştirilmiş nişan alma sistemleri ile donatıldı. Bununla birlikte, bu eski araç türlerinin modern savaş alanında birçok güvenlik açığı bulunuyor” ifadeleri de kullanıldı.

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