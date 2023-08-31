İngiltere: Rusya, saldırı İHA’larını imha etmekte zorlanıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rus hava savunması, İHA'ları tespit ve imha etmekte zorlanıyor" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporunda, Ağustos ayı boyunca Ukrayna’nın Rusya’ya 25 farklı İHA saldırısı düzenlediği, bu saldırıların birçoğunun hedefe ulaştığı belirtildi.

Raporda, “Rus hava savunması bunları tespit ve imha etmekte zorlanıyor” denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, 29 Ağustos’u 30 Ağustosa bağlayan gece Ukrayna’nın Rusya’ya 5 farklı İHA saldırı düzenlediği, saldırılar sonucu Moskova, Bryansk, Ryazan bölgelerinde ve Estonya sınırı yakınlarında bulunan Pskov Hava Üssünde patlamalar meydana geldiği aktarıldı. Raporda, “Pskov’a yapılan saldırı muhtemelen birkaç Rus askeri nakliye uçağına zarar vermiştir. Ağustos 2023 boyunca Rusya, neredeyse kesin olarak İHA’lar tarafından gerçekleştirilen 25 ayrı saldırıya maruz kalmıştır” denildi.

Yapılan saldırılarda birçok İHA’nın hedefe ulaştığı ifade edilen raporda, “Bu İHA’ların birçoğu hedeflerine ulaştı, bu da muhtemelen Rus hava savunmasının bunları tespit etmekte ve imha etmekte zorlandığı anlamına geliyor. Rusya muhtemelen bu saldırılarla daha iyi başa çıkabilmek için Ukrayna ile Moskova arasındaki bölgede hava savunma pozisyonunu yeniden gözden geçiriyor. Rus askeri hava üslerine yönelik daha önceki saldırılar Rus uçaklarının Rusya’nın farklı noktalarına dağılmasına yol açmıştı. Ancak Soltsy ve Pskov’a yönelik son saldırılar, İHA’ların önemli bir menzile sahip olduğunu göstermiştir” ifadeleri yer aldı. (DHA)

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