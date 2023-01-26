İngiltere ve Yeni Zelanda başbakanlarının ortak gündemi ‘sosisli börek’

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve yeni göreve gelen Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins arasındaki esprili 'sosisli rulo böreği' polemiği sosyal medyadaki takipçilerini güldürdü.

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İngiltere ve Yeni Zelanda Başbakanlarının esprili paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yeni göreve başlayan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins’in sosisli rulo böreği sevgisine gönderme yaparak “Umarım yakında ortak önceliklerimizi şahsen tartışırız, belki İngiliz sosisli rulo böreği eşliğinde?” mesajını paylaştı.

Hipkins ise Sunak’ı yanıtlayarak “Domates sosunu ben getiririm” dedi. Yeni Zelanda Başbakanı “Birlikte çalışmayı sosisli rulo börek de dahil birçok ortak noktayı paylaşan iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi ilerletmeyi dört gözle bekliyorum” diye yazdı.

Sosisli rulo böreğine düşkünlüğüyle tanınan Hipkins, eylül ayındaki doğum gününde sosisli rulo böreğinden yapılmış bir doğum günü pastasını kesmiş ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı.

Sosisli rulo börek, İngilizlerin sıkça tükettiği bir yemek olarak biliniyor. Yeni Zelanda halkı ise birçok yemeğin yanında domates sosu tüketiyor. (DHA)

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