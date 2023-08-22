İngiltere’de binlerce kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor

İngiltere'de 133 binden fazla sığınma başvurusunun sonuç beklediği ve bu tıkanıklığın ülke bütçesine yıllık 3,6 milyar sterlin (Yaklaşık 125 milyar Türk Lirası) yük getirdiği bildirildi.

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İngiltere Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (IPPR) hazırladığı rapor, İngiltere’deki sığınma başvuru sisteminde çözüm bekleyen 130 bini aşkın başvurunun kalıcı bir probleme dönüşme tehlikesi taşıdığını ortaya koydu.

Başvuru sonuçlanana kadar konaklama ve finansal yardım alan sığınmacıların ülke ekonomisine maliyetinin 3,6 milyar sterlin olduğu belirtilen raporda, 2018 yılında 299 olan ülkeye kaçak yollardan girenlerin sayısının 2022’de 45 bine yükseldiğine işaret edildi.

Raporda, ülkedeki geri gönderme merkezlerinde mart ayı itibariyle 1591 kişinin tutulduğu, bu kişilerin devlete günlük maliyetinin ise 113 sterlin (Yaklaşık 4 bin Türk Lirası ) olduğu bilgisi de yer aldı.

Sığınma talebinde bulunanların bir kısmının devlet tarafından otellere yerleştirildiği de belirtilen raporda, sadece otellere harcanan paranın 2,3 milyar sterlin olduğu ifade edildi.

Bir sığınmacıyı otele yerleştirmenin maliyeti ise günlük 90 sterlin (yaklaşık 3 bin Türk Lirası) olarak açıklandı.

REFAKATÇİSİZ ÇOCUK GÖÇMEN SAYISI 5 BİN 570

Raporda, temmuzda yasalaşan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında 28 gün içinde sınır dışı etme uygulamasının risklerine de yer verildi.

Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilme endişesiyle yasal yolları denemeden kayıtsız şekilde ülkede kalma yolları aradığı vurgulanan raporda, bu durumun sömürü ve yoksulluğa neden olacağının altı çizildi.

Bir yakını olmadan ülkeye giren 18 yaş altı düzensiz göçmen sayısının da yüzde 34’lük artışla 5 bin 570’e ulaştığına işaret edilen raporda, bu çocuklara yerel yönetimlerin sahip çıktığı ve bunun ülkeye yönelik yükünün arttığı hatırlatıldı.

Yasa Dışı Göç Yasasının hükümete 18 yaş altı düzensiz göçmenleri 18 yaşından sonra sınır dışı etme hakkı verdiği de belirtilen raporda, bu durumun yerel yönetimlere finansal ve duygusal yönden zorluklar yaşatacağının altı çizildi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE 105 BİN STERLİN

Rapora göre, 2022’de gönüllü şekilde İngiltere’den ülkesine dönenlerin sayısı 2 bin oldu. Bunun çoğunluğunu Arnavutluk’tan gelen düzensiz göçmenler oluştururken İngiltere’nin ülkesine gönderdiği kişi sayısı ise 1000’in altında kaldı.

İngiltere, ülkesindeki savaş ve adli süreçler nedeniyle yalnızca 12 düzensiz göçmeni üçüncü ülkelere gönderdi.

Raporda sınır dışı etme işlemlerinin maliyetleri de yer aldı. Buna göre bir kişiyi adli ya da emniyet personeli refakatiyle sınır dışı etme maliyetinin ortalama 22 bin sterlin (yaklaşık 760 bin Türk Lirası), gözaltı ve geri gönderme merkezinde tutmanın maliyetinin yıllık ortalama 7 bin sterlin (yaklaşık 240 bin Türk Lirası), İçişleri Bakanlığı hizmetlerine maliyetinin 18 bin sterlin (yaklaşık 620 bin Türk Lirası), yasal masrafların ise ortalama 1000 sterlin (yaklaşık 35 bin Türk Lirası) olduğu açıklandı.

Sınır dışı edilen kişi kendi ülkesi dışında bir ülkeye gönderildiyse bu maliyete, üçüncü ülkeye ödenen ek 105 bin sterlinlik (yaklaşık 3,6 milyon Türk Lirası) maliyetin de eklendiği belirtildi. (AA)