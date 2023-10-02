Oxford’da ‘gizemli’ patlama: Yangın gökyüzünü aydınlattı

İngiltere’nin Oxford şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çekilen görüntülerde büyük bir yangının gökyüzünü aydınlattığı görülüyor.

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İngiltere’nin güneydoğusunda yer alan Oxford şehrinde bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından büyük bir yangın başladı.

İngiliz medyasına konuşan kişiler, yangının bölgedeki yıldırımlar yüzünden çıktığını söyledi.

Benzer şekilde sosyal medya kullanıcıları da bölgede çok gürültülü bir şekilde yıldırımların düştüğünü, daha sonra yangının çıktığını belirtti.

Bölge sakinlerinin elektrik kesintileri yaşadığı bildirdi.

GERİ DÖNÜŞÜM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada patlamayla ilgili oluşan gizem, bölgede tesisi bulunan geri dönüşüm şirketi Severn Trent Green Power’ın açıklaması ile son buldu.

Facebook üzerinden açıklama yapan şirket, patlama ve yangını doğruladı.

Şirketin ifadesine göre bir yıldırım, geri dönüşüm sürecinde kullanılan bir tanka isabet etti ve içindeki biyogazın tutuşmasıyla birlikte patlamaya neden oldu.

Şirketin açıklaması şu şekilde:

“Severn Trent Green Power, bu akşam saat 19:20 civarında, Yarnton, Oxfordshire yakınlarındaki Cassington AD tesisindeki bir çürütücü tankına yıldırım çarptığını ve bu tank içindeki biyogazın tutuşmasına neden oldu. Sitenin güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıyoruz ve zamanı gelince daha fazla açıklamada bulunacağız.”

İngiliz polisi de “Yangının kötü hava koşulları altındaki bölgede yıldırımın gaz konteynerlerine çarpması sonucunda çıktığına inanılıyor” açıklaması yaptı.

Polis, henüz bir yaralı bilgisine ulaşmadıklarını ifade ederken sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu bildirdi.