İngiltere’de hapisten kaçan ajan için seferberlik

İngiltere'de hapishaneden kamyonun altına saklanıp kaçan 21 yaşındaki eski asker Daniel Abed Khalife için düzenlenen aramalar nedeniyle polis seferberlik durumuna geçti. Birçok park ve açık alan girişe kapatıldı, binlerce polis sırra kadem basan firari genci arıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de çarşamba günü Londra’daki HMP Wandsworth hapishanesinden kamyonun altında kaçan 21 yaşındaki terör şüphelisi Daniel Abed Khalife için ülke çapında aramalar hızlandırıldı.

Eski bir asker olan ve “düşman bir ülke için bilgi toplama” suçlamasıyla tutuklanan Khalife, terör suçundan yargılanıyordu. Ajan olduğu düşünülen Khalife’nin çarşamba günü hapishanenin mutfağından dışarı çıkıp kamyonetin altına girerek kaçması ülkede büyük ses getirdi.

İngiltere polisi, birçok parka ve açık alana konuşlanarak eski askerin peşine düştü. Polis helikopterleri bu sabah başkent Londra’da havalanırken havalimanlarında alınan geniş güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Birçok park ve alan da polis kordonuna alındı ve girişe kapatıldı.

Mayıs ayında hakkındaki suçlamalar nedeniyle ordudan ihraç edilen Khalife’nin ülke dışına kaçmış olabileceği belirtiliyor.

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