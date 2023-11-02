İngiltere’de İsrail ordusunu destekleyen şirkete protesto

İsrail'e askeri malzeme satan şirketin Londra'daki merkezi kırmızı boyalarla protesto edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Filistin destekçisi bir grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo’nun Londra’daki merkez binasının girişine kırmızı boya atarak protesto düzenledi.

Palestine Action isimli grup, X’ten yaptıkları açıklamada, eylemi Balfour Deklarasyonu’nun 106. yılı nedeniyle gerçekleştirdiklerini duyurdu. Paylaşımda, “Hükümetimiz soykırım işbirlikçisi” ifadeleri kullanılırken, Leonardo’nun Filistinlilere saldırılar düzenleyen “İsrail ordusunu donattığı” kaydedildi.

Protestocular, Leonardo’nun Londra’daki merkezinin bulunduğu One Eagle Place binasının girişini kırmızıya boyayıp duvarlarına Filistin’e destek sloganları yazarken, Palestine Action’ın açıklamasında, “Leonardo, İsrail’e Apache helikopterlerinin ve Gazze’yi bombalayan F-35 uçaklarının parçalarını satıyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, iki protestocudan birinin gözaltına alındığı, binanın giriş kapısı üstündeki saçağa çıkan ikinci protestocunun ise eylemini sürdürdüğü belirtildi.

BAKANLIĞI DA KIRMIZIYA BOYADILAR

Palestine Action eylemcileri, Dışişleri Bakanlığı binasına da sabah kırmızı boya atarak adını eski İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’dan alan deklarasyonu protesto etti.

Öte yandan, Londra Metropolitan Polisi de Leonardo önünde devam eden eylemle ilgili açıklamasında, bir kişinin mala zarar vermekten gözaltına alındığını, saçağın üstüne çıkan ikinci eylemcinin ise güvenli şekilde indirildikten sonra gözaltına alınacağını bildirdi.

Balfour’un 2 Kasım 1917’de siyonizmin o dönemdeki hamisi Baron Walter Rothschild’e yazdığı mektup, tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçti. Filistin topraklarında Yahudilere bir “vatan” kurulmasına İngiltere hükümetinin desteğini ifade eden mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı görülüyor. (AA)