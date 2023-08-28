İngiltere’de kaos: Hava sahası kapandı, uçuşlar durdu

İngiltere'de birçok uçuş "ciddi bir sistem arızası" nedeniyle durdu, çok sayıda kişi uçaklarda ve havalimanlarında mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de hava trafik kontrolü bilgisayar sistemlerinde ülke çapında meydana gelen arıza nedeniyle çok sayıda uçuş durdu.

İngiliz medyası, ülkenin hava sahasının kapandığını, uçuşların büyük ölçüde durduğunu duyurdu.

İskoçya merkezli havayolu şirketi Loganair’den yapılan açıklamada, “Bu sabah Birleşik Krallık hava trafik kontrol bilgisayar sistemlerinde ağ çapında bir arıza meydana geldi. İskoçya içi uçuşların çoğunu yerel koordinasyon temelinde ve en az aksaklıkla gerçekleştirebileceğimizi ummakla birlikte, kuzey-güney ve uluslararası uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir” denildi.

ABD’DE DE YAŞANMIŞTI

Ocak 2023’te ABD Sivil Havacılık Dairesi, hava trafik kontrol sistemi NOTAMS’daki teknik arıza sebebiyle tüm iç hat uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaşanan olayın bir siber saldırı olmadığını belirtmişti.

Daha sonra ABD Sivil Havacılık Dairesi, personelin birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken yanlışlıkla dosyaları sildiğini ve bu nedenle sistemin arıza verdiğini açıklamıştı.