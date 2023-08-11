İngiltere’de pratisyen hekimler bu yıl beşinci kez greve gitti

İngiltere'de pratisyen hekimler, hükümetle zam konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bu yıl beşinci kez greve gitti.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Tabipler Birliği’ne (BMA) bağlı doktorlar, hükümetin yüzde 5’lik zam teklifini, hem enflasyonun altında kaldığı hem de son 15 yılda enflasyon altında zam aldıkları gerekçesiyle kabul etmeyerek 5 gün iş bırakma kararı aldı.

Hükümetin teklifine karşı yüzde 35’lik bir maaş düzenlemesi talep eden pratisyen hekimler, 15 Ağustos’a kadar grev yapacak.

AA muhabirine konuşan BMA sözcüsü ve pratisyen hekim Sumi Manirajan, yaklaşık 50 bin meslektaşının bugün itibarıyla iş bıraktığını ifade ederek, “Pratisyen hekimler yaklaşık 4 yıldır saatlik en az 14 sterline (yaklaşık 480 lira) çalışıyor. Çoğu 5-6 yıl Tıp Fakültesi okuyup yüz binlerce sterlin ödeyerek mezun oldu ve saatlik 14 sterline çalışıyorlar” dedi.

15 YILDA YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Hükümetten saatlik ücretlerin 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini anlatan Manirajan, “Son 15 yılda maaşımız yüzde 30’un üzerinde düştü. Maaşlarımızın 2008’deki orana yükseltilmesini istiyoruz. Sadece zam değil, ücret düzenlemesi de istiyoruz” ifadesini kullandı.

Manirajan, hükümetle oranları tartışmaya açık olduklarını da belirterek, “Beklentimiz hükümetin maaşlarımızın düştüğünü ve maaş düzenlemesi yapmayı kabul etmesi. Maaş düzenlemesi yapılmadan iş gücünü artıramayız. İş gücünü artıramazsak halka yeterli sağlık hizmeti sunamayız” diye konuştu.

İngiltere’de doktorların ortalama bir işçiye göre daha fazla gelir kaybına uğradığının altını çizen Manirajan, grevlerin etkili olup olmadığına yönelik ise, “Bir şeyin değişmediğini söylemek doğru olmaz. Başlangıçta teklif yüzde 2’ydi şimdi yüzde 5 ve 1500 sterlin seviyesine geldik. Ücretlerimiz düzenlenene kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Pratisyen hekimler, mart, nisan, haziran ve temmuz aylarında da greve gitmişti.

800 BİN RANDEVU İPTAL

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise Daily Mail’e yazdığı makalede doktorları grev kararından vazgeçmeye çağırarak, iş bırakma eylemlerinin hem hastanelerde bekleme sürelerini artırdığını hem de sağlık hizmetlerinin yeterli verilemediğini söyledi.

BMA’nın kışın da grevlerini sürdürme kararını eleştiren Barclay, bu durumu “endişe verici” ve “düşüncesizce atılmış adımlar” olarak niteledi.

Hükümetin daha fazla zam pazarlığı yapmayacağının altını çizen Barclay, bundan sonraki görüşmelerin çalışma şartlarını iyileştirmek üzerine olacağını kaydetti.

Öte yandan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yayımladığı raporda sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. NHS, bekleme sıralarının uzaması nedeniyle 800 bin randevunun ise iptal edildiğini bildirdi. (AA)

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