İngiltere’de rekor: 7,68 milyon kişi bekliyor

İngiltere’de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı temmuz sonunda 7,68 milyona ulaştığı bildirildi. Sıradaki 7,68 milyon kişiden 389 bin 952'si bir yıldan fazla süredir bekliyor.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yaptığı açıklamaya göre, temmuz sonunda hastanelerde tedavi olmak için bekleyen kişi sayısı 7,68 milyona yükseldi.

Bu kişilerden 389 bin 952’sinin bir yıldan fazla süredir beklediği ifade ediliyor.

Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlandığı Ağustos 2007’den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Bekleme listelerinde bir ayda 100 binden fazla artış görüldü.

Hükümet bu kış için NHS’ye 200 milyon sterlin ek fon sağlayacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçen ay yaptığı açıklamada, hükümetin, bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü. Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından ayrıca Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu. (AA)