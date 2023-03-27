İngiltere’de toplum düzenini bozanlar 48 saatte hakim karşısına çıkacak

İngiltere'de toplumun düzenini bozan, mahallelerde huzur ve güveni zedeleyen antisosyal davranışlarla mücadele eden polis ve ev sahiplerine çeşitli yetkiler verildi, bu suçları işleyenler 48 saatte hakim karşısına çıkarılacak.

Sozcu.com.tr

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Başbakanlık Ofisi 10 Numara, hükümetin antisosyal davranışlarla mücadelesine ilişkin yeni eylem planını açıkladı.

Başbakan Rishi Sunak’ın vaatlerinden “antisosyal davranışlar ve suçlarla mücadele” kapsamında açıklanan Anti-Sosyal Davranışlar Eylem Planı’na göre, sıfır tolerans politikası uygulanacak ve polis ile yerel otoritelere tam yetki verilecek.

İngiltere ve Galler’de belirlenen, antisosyal davranışlar ile suçların en çok görüldüğü 16 noktada polis gücüne ek kaynak ayrılacak, burada suç işleyen zanlılar hızlı şekilde yargı karşısına çıkarılacak.

Bu 16 noktadaki parklarda, toplu taşımada ve caddelerde daha fazla polis görev yapacak.

“Hızlı Adalet Planı”yla zanlılara karşı 48 saatte adli süreç başlatılacak. Ayrıca parklarda güvenlik için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 120 milyon lira) kaynak ayrılacak.

GRAFİTİ TEMİZLEYECEKLER

Antisosyal davranışlardan suçlu bulunacak zanlıların bir kısmı, fosforlu kıyafetler giyerek kamu hizmetlerinde görev alacak.

Temizlik, grafiti temizleme, polis arabası yıkama gibi hizmetlerde yer alacak suçluların cezalarını çektiği toplum tarafından da görülebilecek.

Toplum tarafından tanınmalarına da neden olacak bu uygulamayla suçluların antisosyal davranışlarını tekrarlamamaları ya da tekrarlamaları halinde bulundukları ortamda barınamamaları amaçlanıyor.

Anestezide kullanılan ve “gülme gazı” olarak da bilinen nitröz oksitin satışının yasaklanacağı ülkede birçok yasa dışı işe ev sahipliği yapan boş iş yerleri ve bakımsız parklarla ilgili de çalışma yürütülecek.

Ülkede 16-24 yaş grubundaki gençlerin en çok kullandığı üçüncü madde olan gülme gazının şişelerini etrafa atanlar cezalandırılacak.

ÇÖP ATMANIN CEZASI 500 İLE 1000 STERLİN

Yeni eylem planıyla grafiti yapmak, belirlenmiş alanların dışına çöp atmak ya da hafriyat dökmek gibi suçlar için 500 ile 1000 sterlin (yaklaşık 12 bin ile 24 bin lira) ceza uygulanacak.

Toplumun huzurunu bozan kişilerce kullanılan evlerin sahiplerine kiracılarını çıkarmaları için gerekli yetkiler de verilecek. Ayrıca polise evleri yasa dışı işler için kullanılan korumasız kişilerin adreslerine baskın yapma yetkisi tanınacak.

Dilencilikle mücadele edileceği açıklanan eylem planı kapsamında dilencilik ağı kuranların farklı illegal aktivitelerine bu sayede nakit sağladıkları belirtildi.

Ülkede 45 bin gencin, faydalanabilecekleri 90 milyon sterlinlik (yaklaşık 2,1 milyar lira) yatırımla kurulacak 43 gençlik merkeziyle illegal gruplardan uzaklaşmaları ve suçluların rehabilite edilmesi planlanıyor.

“HALK BIKTI”

Başbakanlık açıklamasında konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Sunak, antisosyal davranışların, insanların huzurla yaşayacakları yerlerde huzur bulamamalarına neden olduğunu belirterek, “Halk, haklı olarak bıktı. Bu yüzden sorumluların hızlı ve gözle görülür şekilde cezalandırılacağına dair insanların güvenini yeniden kazanmakta kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Sunak, eylem planının sorunların acil olarak nasıl ele alındığını göstermek açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın da görüşlerine yer verildi.

Halkın, rahatsız edici davranışlardan ve mahallelerde huzursuz eden suçlardan bıktığını belirten Braverman, “Küçük suç diye bir şey yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Braverman, antisosyal davranışların daha büyük suçlara da kapı araladığına işaret etti. (AA)

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