İngiltere’deki göçmen merkezlerinde kalanlar sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Refugee Action'ın hazırladığı rapora göre ülkeye sığınma talebiyle gelen düzensiz göçmenler, şartlardan şikayetçi olmaları halinde polis tarafından Ruanda'ya sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor.

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Refugee Action’ın “Hostile Accomodation” isimli raporuna göre yaklaşık 100 bin sığınmacının tutulduğu göçmen merkezlerinde ve otellerdeki şartlar göçmenlerin akıl ve ruh sağlığını da etkiliyor.

Ziyaretçi kabul edemeyip basit ihtiyaçlarını karşılayamadıkları odalarda kalan sığınmacılar bazen ırkçıların da saldırılarına maruz kalıyor.

Raporda “fiili gözaltı” olarak belirtilen durumu yaşayan göçmenler iletişim ve ulaşımda yaşadıkları kısıtlamalar nedeniyle hem dışarı dünyayla bağlantıya geçemiyor hem de yasal haklarını arayamıyor.

Göçmen merkezlerinde yaklaşık 50 bin kişinin sığınma talebi yaptığı ve sığınma desteği aldığı belirtilen raporda bu desteğin haftada 9,50 sterlin (220 lira) olduğu bilgisi de yer aldı.

Sığınma talebi başvurularının ardından başvuruya ilişkin ilk açıklamanın 6 ay sonra yapıldığına da yer verilen raporda, maddi yardımın yapılmasının da aylar sonra başlandığına vurgu yapıldı.

GÖÇMEN MERKEZLERİNDE KALANLAR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Merkezlerin yaşam şartları da göçmenlerin sağlığını etkiliyor. Rapora göre göçmen merkezlerinde kalanların yüzde 51 aşırı kalabalıktan, yüzde 36’sı temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, yüzde 19’u ise hijyen şartlarından şikayet ediyor.

Manchester, Birmingham ve Londra’daki göçmen merkezlerinde kalan kişilerle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 56’sı sağlık sorunu yaşadığını belirtirken yüzde 71’i ise akıl sağlığında kötüye gidiş yaşadığını açıkladı.

Göçmenlerin yüzde 75’i yemeklerin kötü olduğunu söylerken yüzde 90’ı ise merkezlerin çocuklara uygun olmadığını düşünüyor ancak raporda, bu şikayetlerin dile getirilmesinin göçmenlere olumsuz bir geri dönüşü olduğu da kaydedilerek, “Göçmen merkezlerinden şikayetçi olan kişiler polis tarafından Ruanda’ya sınır dışı edilmek ya da ortak alanları kullanmanın yasaklanmasıyla tehdit ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kalabalık göçmen merkezlerinde sağlığı tehdit eden hastalıkların bulaştığı ve sağlıksız gıdaların tüketildiğine vurgu yapılan raporda, hükümetin düzensiz göçle mücadele için açıkladığı yasa dışı göç yasa tasarısına ilişkin görüşlere de yer verildi.

Tasarının göçmen merkezlerine daha fazla yük getirerek şartları daha da zorlaştıracağına işaret edildi. (AA)

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