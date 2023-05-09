İngiltere’deki Muhafazakar Parti, yaklaşık 1000 sandalye kaybetti

İngiltere'deki 230 belediye için yapılan yerel seçimlerin sonucunda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı yaklaşık 1000 azalırken, 50 belediyede de çoğunluk kaybedildi.

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Ülkenin çoğu orta ve güney kesimlerindeki 230 belediyedeki 8 bin sandalyenin belirlenmesi için 4 Mayıs’ta düzenlenen seçimin sonuçları belli oldu.

Buna göre, iktidardaki Muhafazakar Parti, 230 belediyede daha önce 3 bin 253 sandalyeye sahipken, bu sayı 957 azalarak 2 bin 296’ya düştü.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi sandalye sayısını 643 artırarak 2 bin 675’e, Liberal Demokrat Parti de sandalye sayısına 415 daha ekleyerek 1628 sandalyeye ulaştı.

Yeşiller Partisi’nin 200 sandalye daha kazanarak 481 sandalyeye ulaştığı seçimlerde, diğer partiler 385 sandalye kaybederek 1001 sandalyede kaldı.

Muhafazakar Parti 31 belediyede çoğunluğunu korurken, 50 belediyedeki çoğunluğunu yitirdi. Muhafazakarlar, yalnızca 2 yeni belediyede çoğunluğu kazanırken, bunlar daha önce bir tarafın çoğunlukta olmadığı belediyeler oldu.

İşçi Partisi, çoğunluğa sahip olduğu 48 belediyede gücünü korurken, 23 yeni belediyede çoğunluğu kazandı, 1 belediyede ise kaybetti. İşçi Partisi, 7 belediyede de çoğunluğu Muhafazakar Parti’den aldı.

THERESA MAY’İN SEÇİM BÖLGESİ İŞÇİ PARTİSİ’NE GEÇTİ

Kraliyet ailesinin resmi ikametgahı Windsor’da, çoğunluk Muhafazakar Parti’den Liberal Demokrat Parti’ye geçti. Böylelikle Muhafazakar Partili eski Başbakan Theresa May’in seçim bölgesinde, çoğunluk İşçi Partisi’ne geçmiş oldu.

Seçim öncesi Muhafazakarların çoğunluğa sahip olduğu 37 belediyede ise hiçbir parti hakimiyet kuramadı.

İşçi Partisi, bu seçimde oy kullanılan önemli kentlerde de gücünü korudu. Southampton, Liverpool ve Manchester’da çoğunluğunu koruyan parti, bir partinin çoğunluğa sahip olmadığı Middlesborough’da ise en çok sandalyeyi kazandı.

Ünlü İngiliz yazar Shakespeare’in memleketi Stratford-on-Avon’da çoğunluğu Liberal Demokratlara, ülkenin önemli sanayi kentlerinden Swindon’da ise çoğunluğu İşçi Partisi’ne kaptıran Muhafazakar Parti, bu iki partinin çoğunlukta olduğu hiçbir belediyeyi kazanamadı.

MUHAFAZAKAR PARTİ GEÇEN SENE DE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI

Kuzey İrlanda’da 11 belediyedeki 462 sandalye için yerel seçimler, 18 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Ülkede, geçen yıl da yaklaşık 200 belediyedeki 4 bin 350 sandalye için yerel seçim yapılmış, toplam oyların yüzde 37’sini Muhafazakar Parti, yüzde 31’ini İşçi Partisi, yüzde 14’ünü Liberal Demokrat Parti almıştı.

Yerel yönetimlerde en büyük sandalye sayısına sahip Muhafazakar Parti, bu pozisyonunu 2003’ten beri korusa da geçen yıl yüzde 2’lik bir düşüş yaşamıştı.

İngiltere’de belediye meclislerindeki sandalyelerin üçte birini, yarısını ya da tamamını değiştirmek için farklı zamanlarda seçimler yapılıyor. Bundan dolayı her belediyede için aynı gün seçim yapılmayan ülkede, Londra Belediyesi seçimleri de 4 yılda bir yapılıyor ve başkan ile birlikte tüm meclis üyeleri değişiyor. (AA)

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